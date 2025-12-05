Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε το πρώτο πρόστιμο στο πλαίσιο του Digital Services Act (DSA), τιμωρώντας την πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ με €120 εκατομμύρια για σειρά παραβιάσεων των κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης των χρηστών. Η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή κυρώσεων βάσει του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής τόνισαν ότι στόχος του DSA είναι η προστασία των χρηστών και η διασφάλιση ότι οι πλατφόρμες τηρούν τους κανόνες. «Δεν είμαστε εδώ για τα υψηλότερα πρόστιμα αλλά για την εφαρμογή της νομοθεσίας», ανέφερε η Χένα Βιρκούνεν. Η ίδια υπογράμμισε ότι ο DSA «δεν έχει σχέση με λογοκρισία», σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές αιτιάσεις περί πολιτικών κινήτρων είναι αβάσιμες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παραβιάσεις της X επικεντρώνονται σε τρεις τομείς:

Παραπλανητικός σχεδιασμός των «μπλε τικ» που διατίθενται επί πληρωμή χωρίς έλεγχο ταυτότητας.

των «μπλε τικ» που διατίθενται επί πληρωμή χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Έλλειψη διαφάνειας στο αρχείο διαφημίσεων, το οποίο δεν επιτρέπει στους χρήστες να ενημερωθούν για τον τρόπο στοχοποίησης.

στο αρχείο διαφημίσεων, το οποίο δεν επιτρέπει στους χρήστες να ενημερωθούν για τον τρόπο στοχοποίησης. Άρνηση πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές, όπως προβλέπει ο DSA για την ανάλυση φαινομένων όπως η παραπληροφόρηση.

Αξιωματούχος της Επιτροπής σημείωσε ότι χωρίς πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα «δεν μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα ο αντίκτυπος του αλγορίθμου». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η X έχει 60 ημέρες για να συμμορφωθεί ως προς τα μπλε τικ και 90 ημέρες για τα υπόλοιπα σημεία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται περιοδικά πρόστιμα.

Σε αντίθεση με την X, η TikTok απέφυγε τις κυρώσεις, αφού προχώρησε σε εκτενείς δεσμεύσεις για βελτίωση της διαφάνειας του αρχείου διαφημίσεων, ενημερώνοντάς το ανά 24 ώρες και κάνοντας το περιεχόμενό του αναζητήσιμο. «Θέλουμε οι χρήστες να γνωρίζουν γιατί βλέπουν συγκεκριμένες διαφημίσεις», ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η απόφαση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησε την ΕΕ ότι «επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες». Η Κομισιόν απέρριψε τις αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το πλαίσιο «προστατεύει τα ψηφιακά και δημοκρατικά πρότυπα της Ευρώπης».

Παράλληλα, συνεχίζονται δύο ξεχωριστές έρευνες για την X σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την αλγοριθμική προώθηση. «Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα αφορά το σύνολο των πλατφορμών», δήλωσε αξιωματούχος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υπόθεση θα αποτελέσει μήνυμα για ολόκληρη τη βιομηχανία.

Η περίπτωση της TikTok δείχνει ότι συνεργασία με τους κανονισμούς μπορεί να αποτρέψει κυρώσεις, προσφέροντας παράδειγμα συμμόρφωσης με τους νέους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς νόμους.

ΚΥΠΕ