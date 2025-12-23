Οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ πλησιάζουν ιστορικό ρεκόρ, καθώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για αναχρηματοδότηση και, κυρίως, για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σύμφωνα με τους Financial Times, το 2025 οι αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη εκδώσει ομόλογα ύψους περίπου $1,7 τρισ., επίπεδο που προσεγγίζει το ιστορικό υψηλό του 2020.

Στοιχεία της Sifma και εκτιμήσεις της Goldman Sachs δείχνουν ότι σχεδόν το 30% της καθαρής νέας έκδοσης χρέους συνδέεται με επενδύσεις σε data centers και ενεργειακές υποδομές. Στον πυρήνα της τάσης βρίσκονται τεχνολογικοί κολοσσοί όπως οι Meta, Alphabet, Amazon και Oracle, που επιταχύνουν τις δαπάνες για υπολογιστική ισχύ και ενέργεια ενόψει της εκρηκτικής ζήτησης για AI.

Η αγορά προεξοφλεί ότι η δυναμική αυτή θα ενταθεί το 2026, με προετοιμασία για ακόμη μεγαλύτερο όγκο εκδόσεων. Ωστόσο, η έκρηξη δανεισμού εγείρει ανησυχίες για υπερπροσφορά χρέους. Τα spreads αποδόσεων έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν ήδη αυξηθεί ελαφρά, ενώ επενδυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη χρονική απόσταση μεταξύ των επενδύσεων στην AI και της μετατροπής τους σε άμεσα έσοδα.

Παράλληλα, οι ετήσιες λήξεις άνω του $1 τρισ. την επόμενη τριετία, σε συνδυασμό με ένα ενεργό κύμα εξαγορών, προμηνύουν συνέχιση των μεγάλων εκδόσεων. Το σκηνικό αυτό αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου του κόστους δανεισμού, ιδίως εάν οι αγορές απαιτήσουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για να απορροφήσουν τον αυξημένο όγκο νέου χρέους.