Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτοξεύθηκε ο χρυσός, καταγράφοντας το 50ό ρεκόρ του μέσα στο 2025, καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το δολάριο και οι προσδοκίες νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed ενισχύουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 70% από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις από το 1979.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο περίπου 1%, φθάνοντας στα 4.488,94 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 4.497,55 δολαρίων. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στις ΗΠΑ, παράδοσης Φεβρουαρίου, κατέγραψαν άνοδο 1,1% στα 4.520,10 δολάρια.

Επιτόκια, δολάριο και γεωπολιτική στο επίκεντρο

Αναλυτές αποδίδουν το ράλι σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με αιχμή τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, αλλά και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Οι προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed, η απώλεια εμπιστοσύνης στο δολάριο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες διατηρούν τη ζήτηση για χρυσό σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Carlo Alberto De Casa, εξωτερικός αναλυτής του τραπεζικού ομίλου Swissquote.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διατάξει την επιβολή αποκλεισμού σε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και συνδέονται με τη Βενεζουέλα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026 από τη Fed, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων.

Ιστορικό υψηλό και για το ασήμι

Σε ιστορικό υψηλό κινήθηκε και το ασήμι, με την τιμή spot να καταγράφει άνοδο 0,7% στα 69,51 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα έφθασε στο ρεκόρ των 69,98 δολαρίων. Το ασήμι έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 142% μέσα στο 2025.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 3% στα 2.183,90 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 2,8%, φθάνοντας στο υψηλό τριετίας των 1.811,20 δολαρίων.