Οι δασμοί και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν ωθήσει τις τιμές των δερμάτινων ειδών υψηλότερα το 2025, με τις τιμές για μπότες, τσάντες και έπιπλα να αυξάνονται, ορισμένα με σχεδόν διψήφιους ρυθμούς, στο λιανικό εμπόριο.

Οι αναλυτές διεθνώς προειδοποιούν ότι οι τιμές των δερμάτινων ειδών θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 22% τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι δασμοί στις ΗΠΑ επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η εταιρεία υποδημάτων Bootmaker Twisted X βυθίστηκε στο χάος εν μία νυκτί όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές τον Απρίλιο του ’25. Η εταιρεία μετέτρεψε μια αίθουσα συνεδριάσεων στα κεντρικά της γραφεία στο Ντεκέιτουρ του Τέξας σε «αίθουσα πολέμου δασμών», καθώς το κόστος εισαγωγής αυξήθηκε κατακόρυφα, οι αποστολές σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και τα τιμολόγια παρουσίασαν τόσο έντονες διακυμάνσεις που το προσωπικό βρέθηκε να υπολογίζει εκ νέου τα περιθώρια κέρδους ανά ώρα.

Εκτόξευση τιμών

«Πολλές άλλες εταιρείες δέρματος αναγκάστηκαν να διακόψουν τις αποστολές λόγω του χάους και ένιωθαν ότι οι τιμές είχαν εκτοξευθεί παντού πριν προλάβω να το λάβω υπόψη», δήλωσε στο CNBC ο Διευθύνων Σύμβουλος της Twisted X, Prasad Reddy. «Ήταν μια πολύ αβέβαιη περίοδος».

Η Twisted X δεν ήταν η μόνη. Μεγάλες και μικρές εταιρείες λιανικής πώλησης δερμάτινων ειδών αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και το αποτέλεσμα είναι οι υψηλότερες τιμές στο ταμείο, οι οποίες είναι απίθανο να μειωθούν σύντομα.

Το απόθεμα πριν από τους δασμούς έχει εξαφανιστεί, ενώ οι παραγγελίες αντικατάστασης κοστίζουν πολύ περισσότερο. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν τώρα στα ράφια κατασκευάστηκαν με πιο ακριβά δέρματα, υποβλήθηκαν σε ακριβότερη επεξεργασία στο εξωτερικό και αποστέλλονταν με υψηλότερο κόστος μεταφοράς από τα εμπορεύματα του περασμένου έτους, ανέφεραν ειδικοί του κλάδου.

Το Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Yale προβλέπει ότι οι τιμές των δερμάτινων ειδών θα παραμείνουν αυξημένες κατά σχεδόν 22% για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω του πληθωρισμού.

«Ο λόγος για τον οποίο το δέρμα πλήττεται τόσο σκληρά είναι διπλός», δήλωσε ο John Ricco από το budget lab. «Νούμερο 1, ορισμένοι από αυτούς τους υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές επιβάλλονται σε διαφορετικές χώρες όπου εισάγουμε το περισσότερο δέρμα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι απλώς εισάγουμε πολύ δέρμα και, γενικότερα, προϊόντα ένδυσης από αυτούς τους εμπορικούς εταίρους από ό,τι παράγουμε».

Ένα ζευγάρι μπότες Twisted X ξεκινά όπως τα περισσότερα δερμάτινα είδη στις ΗΠΑ: ως ακατέργαστο, αλατισμένο δέρμα αγελάδας από ένα αμερικανικό ράντσο. Αυτό το δέρμα αποστέλλεται στο εξωτερικό, συνήθως στην Ασία, για να υποστεί δέψη και να γίνει δέρμα. Μόλις μετατραπεί σε δέρμα, το υλικό συνήθως αποστέλλεται σε άλλο εργοστάσιο, συχνά στην Κίνα, το Βιετνάμ, το Μεξικό ή την Ινδία, για κοπή, ραφή και συναρμολόγηση, πριν τελικά επιστρέψει στις ΗΠΑ ως τελικό προϊόν.

Μετά τους δασμούς, όλα σταμάτησαν

«Όταν επιβλήθηκαν δασμοί, όλα σταμάτησαν», δήλωσε η Κέρι Μπροζίνα, πρόεδρος του Συμβουλίου Δερμάτινων και Δερμάτινων Ειδών της Αμερικής. «Έτσι, (η Κίνα) δεν μπορούσε να δεχτεί φορτία, επειδή αν τα δεχόταν και υπολόγιζε την τιμή του δασμού, δεν θα μπορούσε να τα πουλήσει».

Επί του παρόντος, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο δερμάτινων ειδών των ΗΠΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον τομέα της μεταποίησης. Το 2023, οι ΗΠΑ εισήγαγαν δερμάτινα ενδύματα αξίας 1,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εξήγαγαν μόλις 92,7 εκατομμύρια δολάρια, ένα έλλειμμα περίπου 15 προς 1, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής.

Μόνο η Κίνα, προμηθεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των δερμάτινων ειδών που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Το γεγονός ότι βασιζόμαστε τόσο πολύ σε πολλές μεθόδους παραγωγής στο εξωτερικό κατέληξε να βλάψει πολλούς ανθρώπους στον κλάδο στην αρχή, που δεν ήξεραν ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί», είπε ο Reddy. «Στην Twisted X, εργαζόμαστε εδώ και καιρό για να μειώσουμε την εξάρτηση από την Κίνα».

Καθώς οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ, η Twisted X και πολλές άλλες εταιρείες δέρματος έσπευσαν να αποχωρήσουν από την Κίνα και αντιμετώπισαν νέα προβλήματα: σημεία συμφόρησης στην Καμπότζη και το Μπαγκλαντές, μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης στο Βιετνάμ και έναν ξαφνικό δασμό 50% σε πολλές ινδικές εξαγωγές δέρματος που επιβλήθηκαν τον Αύγουστο.

Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, σχεδόν κάθε εταιρεία δέρματος πλήρωνε περισσότερα σε κάθε στάδιο — για δέρματα, βυρσοδεψία, συναρμολόγηση και επανεισαγωγή, σύμφωνα με τον Reddy.

«Το τρίτο τρίμηνο ήταν απαιτητικό, κυρίως λόγω του αντίκτυπου των νέων δασμών στα εισαγόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες αγαθά», δήλωσε ο Edward Rosenfeld, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Steve Madden, σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τον Νοέμβριο.

Τι δηλώνει η Twisted X

Πολλές εταιρείες απορρόφησαν ό,τι μπορούσαν, αλλά αυτό το απόθεμα μειώνεται, δήλωσε ο Ricco. Παρά την αναδρομολόγηση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μεταφορά της παραγωγής, η Twisted X δήλωσε ότι έπρεπε να αυξήσει τις τιμές κατά περίπου 1% έως 3% φέτος.

«Το βλέπουμε ως επιτυχία», δήλωσε στο CNBC η επικεφαλής μάρκετινγκ της Twisted X, Tricia Mahoney. «Πολλοί ανταγωνιστές εξέταζαν μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά εμείς φροντίσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στους πελάτες μας και να διατηρήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν πιο σταθερές. Η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είμαστε πιο προετοιμασμένοι από ποτέ».

Ήδη, οι τιμές των δερμάτινων ειδών πολυτελείας έχουν αυξηθεί. Η εμβληματική τσάντα Classic Flap της Chanel είναι περίπου 5% ακριβότερη από ό,τι ήταν πέρυσι, μετά από έναν ακόμη γύρο αυξήσεων τιμών αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με τα στοιχεία λιανικής πώλησης ειδών πολυτελείας.

Ωστόσο, μέχρι το 2026, το σοκ τιμών στη βιομηχανία δέρματος πιθανότατα θα είναι πιο έντονο, δήλωσε ο Ricco. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές των δερμάτινων υποδημάτων και αξεσουάρ θα αυξηθούν κατά περίπου 22% τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια και περίπου 7% μακροπρόθεσμα, καθώς οι υψηλότεροι δασμοί, το κόστος μεταφοράς και τα σπάνια δέρματα υψηλής ποιότητας θα διακινούνται μέσω του συστήματος.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο κατασκευής καουμπόικων μποτών Rio of Mercedes βάζουν τις τελευταίες πινελιές στις μπότες στις 31 Ιουλίου 2025, στη Mercedes του Τέξας. Σε μια ασυνήθιστη συνέπεια των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, οι καουμπόικες μπότες «κατασκευασμένες στις ΗΠΑ» θα υποστούν δασμό 30% που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου και στοχεύει τη Νότια Αφρική, η οποία παράγει τη συντριπτική πλειοψηφία του δέρματος στρουθοκαμήλου που είναι τόσο πολύτιμο για αυτές τις μπότες.