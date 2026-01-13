Παρόλο που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα εφαρμοστεί και ποιους ακριβώς θα επηρεάσει η νέα χθεσινή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει -με άμεση ισχύ- πρόσθετους δασμούς 25% σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν, οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το νέο μέτρο θα πλήξει κυρίως την Κίνα, αλλά επίσης την Ινδία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες με εκτενείς εμπορικές σχέσεις με το Ιράν.

Αν επιβεβαιωθούν οι πρωινές προβλέψεις -μεταξύ άλλων, σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύει το CNN– τα κινεζικά προϊόντα θα γίνουν ακόμα ακριβότερα στην αμερικανική αγορά, καθώς οι δασμοί σε αυτά θα ανέλθουν περίπου στο 45%.

«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταβάλλει δασμό 25% σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα. «Η παρούσα Διάταξη είναι οριστική και αμετάκλητη», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να μοιραστεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον δασμό και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να τον εφαρμόσει, παραπέμποντας το CNN στην ανάρτηση του προέδρου.

Σύμφωνα με το CNN, η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά σε όλες τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις» και ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του».

«Οι δασμολογικοί πόλεμοι και οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές και ο εξαναγκασμός και η πίεση δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Liu Pengyu στο X.

Τους πρώτους 11 μήνες του 2025, η Κίνα εξήγαγε αγαθά αξίας 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν και εισήγαγε προϊόντα αξίας 2,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να υπολογίζονται οι αγορές ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% του εμπορίου πετρελαίου του Ιράν τα τελευταία χρόνια, το οποίο εισάγεται στην Κίνα μέσω μεσαζόντων.

Σημειωτέον ότι ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς σε προϊόντα από την Ινδία το καλοκαίρι του 2025 σε ελάχιστο 50% , επιδιώκοντας να τιμωρήσει τη χώρα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Απείλησε να επιβάλει παρόμοιους δασμούς σε άλλες χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, του μεγαλύτερου πελάτη της.