Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ταϊβάν κατέληξαν σε μείζονα εμπορική και βιομηχανική συμφωνία στον τομέα των ημιαγωγών, η οποία προβλέπει μαζική ανάπτυξη της παραγωγής μικροκυκλωμάτων στο αμερικανικό έδαφος και μείωση των τελωνειακών δασμών στα ταϊβανέζικα προϊόντα. Η συμφωνία προκάλεσε άμεση και σκληρή αντίδραση της Κίνας, η οποία επανέλαβε ότι θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο Χάουαρντ Λάτνικ, υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον χρειάζεται τους ημιαγωγούς για λόγους εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαρτώνται από μια χώρα «σχεδόν 15.000 χιλιόμετρα μακριά» για κρίσιμα τεχνολογικά προϊόντα, εκφράζοντας τον στόχο της αυτάρκειας.

Επενδύσεις $250 δισ. και μεταφορά της αλυσίδας εφοδιασμού

Η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις τουλάχιστον $250 δισ. από ταϊβανέζικες επιχειρήσεις ημιαγωγών στις ΗΠΑ, με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής προηγμένων μικροκυκλωμάτων. Παράλληλα, προβλέπονται πιστωτικές εγγυήσεις ύψους $250 δισ., ώστε να ενισχυθεί το οικοσύστημα και η αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου.

Ο κ. Λάτνικ ανέφερε ότι στόχος της Ουάσινγκτον είναι να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 40% της ταϊβανέζικης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών, ενώ η Ταϊπέι δεσμεύεται να στηρίξει αμερικανικές επενδύσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις αμυντικές τεχνολογίες.

Μείωση δασμών και εμπορικό πλαίσιο

Η συμφωνία μειώνει τους τελωνειακούς δασμούς στις εξαγωγές της Ταϊβάν προς τις ΗΠΑ από 20% σε 15%, εξισώνοντάς τους με εκείνους που εφαρμόζονται σε προϊόντα από την Ευρώπη και την Ιαπωνία, στο πλαίσιο αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με δασμούς 32% στα ταϊβανέζικα προϊόντα, ποσοστό που σταδιακά μειώθηκε.

Η “ασπίδα πυριτίου” και η παγκόσμια αγορά

Στην Ταϊβάν παράγεται πάνω από το 50% των ημιαγωγών παγκοσμίως και σχεδόν το σύνολο των πλέον εξελιγμένων μικροτσίπ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε smartphones, κέντρα δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η κυριαρχία αυτή χαρακτηρίζεται ως «ασπίδα πυριτίου», καθώς λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε ενδεχόμενη κινεζική εισβολή ή αποκλεισμό, επισημαίνει το Agence France-Presse.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ταϊβάν, Κουνγκ Μινγκ-χσιν, δήλωσε ότι, με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, η Ταϊβάν θα παραμείνει ο κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός ημιαγωγών για την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σκληρή αντίδραση του Πεκίνου

Η Κίνα αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται «αποφασιστικά» στη συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Ζιακούν, κάλεσε τις ΗΠΑ να «σέβονται σχολαστικά την αρχή της μίας Κίνας», τονίζοντας ότι το Πεκίνο απορρίπτει κάθε συμφωνία με «επίσημο χαρακτήρα» μεταξύ κρατών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και της Ταϊβάν.

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα του εδάφους της, καθιστώντας τη συμφωνία ΗΠΑ–Ταϊβάν ένα ακόμη γεωπολιτικό σημείο τριβής στο ήδη τεταμένο σκηνικό της Ανατολικής Ασίας.

