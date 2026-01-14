Παρά τον ανελέητο δασμολογικό πόλεμο που της κήρυξε μέσα στο 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην ιστορία του κόσμου το 2025, ολοκληρώνοντας μια χρονιά κατά την οποία ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως αύξησε τις εξαγωγές του σε άλλες παγκόσμιες αγορές.

Το CNN μεταδίδει ότι το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα -ένα μέτρο του πόσο περισσότερο εξάγει μια χώρα από ό,τι εισάγει- ανήλθε στο ρεκόρ των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας μια αύξηση 20% από το 2024, με τις κινεζικές εταιρείες να συνεχίζουν την στροφή τους μακριά από τους Αμερικανούς καταναλωτές (λόγω της αύξησης των δασμών), προς τις αναδυόμενες αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, ιστορικά τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά της Κίνας, μειώθηκαν συνολικά κατά 19,5% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Το πλεόνασμα όμως για το σύνολο των εξαγωγών της Κίνας, κινδυνεύει να πυροδοτήσει περαιτέρω ένταση στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, επισημαίνει το CNN.

Η Κίνα «προχώρησε μπροστά» παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένα «πολύπλοκο και απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ο Wang Jun, αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Τελωνείων. Οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, μια κατηγορία που περιλαμβάνει εργαλειομηχανές υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικά ρομπότ, αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών λιθίου και φωτοβολταϊκών προϊόντων, όπως ηλιακών πάνελ, αυξήθηκαν κατά 27%.