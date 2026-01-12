Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων τιμών για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής προέλευσης, επιδιώκοντας αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις προς τις Βρυξέλλες για σκληρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με το υπό εξέταση σχέδιο, οι υψηλοί δασμοί στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από μηχανισμό ελάχιστης τιμής εισαγωγής, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι Κινέζοι κατασκευαστές. Η προσέγγιση αυτή, κατά την ΕΕ, θα προστατεύσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ θα επιτρέψει σε κινεζικές εταιρείες, όπως η BYD, να διατηρούν τα κέρδη τους από τις πωλήσεις στην Ευρώπη αντί να τα αποδίδουν σε δασμούς.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου χαιρέτισε την πρωτοβουλία, ενώ το Κινεζικό Επιμελητήριο στην ΕΕ έκανε λόγο για μήνυμα ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στη διαχείριση των διαφορών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, με θετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές.

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός

Βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, οι Κινέζοι εξαγωγείς θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση συμμόρφωσης προκειμένου να αποφύγουν τους δασμούς. Η Κομισιόν θα αξιολογεί κάθε πρόταση με βάση κριτήρια για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής, αποφασίζοντας αν θα γίνει αποδεκτή.

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Κίνας είχαν επιδεινωθεί το 2024, όταν η Ένωση επέβαλε υψηλούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα λόγω αθέμιτων κρατικών επιδοτήσεων. Τα μέτρα στόχευαν στην προστασία ευρωπαϊκών ομίλων όπως η Stellantis και η Volkswagen, προκαλώντας όμως αντίποινα από το Πεκίνο σε κλάδους όπως τα γαλακτοκομικά, το χοιρινό κρέας και το μπράντι.

Παρά τους δασμούς, άνοδος μεριδίων

Παρά δασμούς που φτάνουν έως 35,3% για οχήματα της SAIC Motor –συμπεριλαμβανομένων μοντέλων με το σήμα MG– αλλά και για ορισμένα μοντέλα της Tesla που εξάγονται στην ΕΕ με χαμηλότερους συντελεστές, τα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα συνέχισαν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, με πρωταγωνιστές την BYD και τη Leapmotor.

Οι δασμοί επηρέασαν και ευρωπαϊκές εταιρείες που κατασκευάζουν στην Κίνα, πλήττοντας τα κέρδη της BMW (ηλεκτρικό iX3) και της Volvo Car, η οποία παρήγαγε το EX30 στην Κίνα πριν μεταφέρει την παραγωγή στη Γάνδη.

Γεωπολιτικό φόντο

Η προσπάθεια αποκλιμάκωσης έρχεται σε περίοδο τεταμένων σχέσεων Ευρώπης–ΗΠΑ, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά και εν μέσω αμερικανικών πιέσεων προς την ΕΕ για σκληρότερη γραμμή έναντι της Κίνας. Αμερικανοί αξιωματούχοι επικαλούνται αθέμιτες πρακτικές, καλώντας τις Βρυξέλλες να εντείνουν τα μέτρα.