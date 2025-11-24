Σε ένα νέο πεδίο τοπίο όπου οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες παλεύουν να διατηρήσουν εν ζωή τους βενζινοκινητήρες, η BYD και άλλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ηγούνται μιας μίνι-αναγέννησης των plug-in υβριδικών στην Ευρώπη. Αν και οι περιβαλλοντικές ομάδες ισχυρίζονται ότι, με κινητήρα εσωτερικής καύσης και μεγάλη μπαταρία, τα plug-in υβριδικά οχήματα είναι συχνά πιο ρυπογόνα από ό,τι λέγεται, πολλές τα βλέπουν ως μια πιο πράσινη ενδιάμεση επιλογή για όσους δεν είναι έτοιμα για ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνουν οι Financial Times.

Για παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, είναι ένα τμήμα του κλάδου όπου μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στους παραδοσιακούς κινητήρες έναντι των Κινέζων αντιπάλων, οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά στις δυνατότητες και την προσιτή τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να έχει ήδη χάσει τον πόλεμο πριν καν ξεκινήσει. Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες ασκούν έντονες πιέσεις στις Βρυξέλλες για να χαλαρώσουν την απαγόρευση βενζίνης στην περιοχή από το 2035, επιτρέποντας την κυκλοφορία υβριδικών με φόρτιση (PHEV) και άλλων τεχνολογιών, οι κινεζικές μάρκες αρχίζουν ήδη να κερδίζουν τους καταναλωτές με τα plug-in οχήματά τους, τα οποία είναι φθηνότερα και έχουν μεγαλύτερη αυτονομία.

Μετά την έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών δασμών έως και 45% στις κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων πέρυσι, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στην πώληση plug-in υβριδικών, τα οποία δεν υπόκεινται σε παρόμοιους δασμούς. Ενώ τα πλήρως υβριδικά τύπου Prius ήταν φθηνότερα τόσο στην αγορά όσο και στη λειτουργία, καθώς ένας παραδοσιακός κινητήρας λειτουργεί παράλληλα με μια μικρότερη μπαταρία που δεν είναι συνδεδεμένη, τα νεότερα μοντέλα plug-in οχημάτων από Κινέζους κατασκευαστές έχουν γίνει πιο προσιτά λόγω της κλίμακας παραγωγής τους και του ελέγχου τους στις αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών.

Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι πωλήσεις νέων plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σύγκριση με αύξηση 25% στα ηλεκτρικά οχήματα. Οι πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων άρχισαν να αυξάνονται στην Ευρώπη μετά την αυστηροποίηση των κανόνων στην ΕΕ σχετικά με τους κανονισμούς εκπομπών το 2020, αλλά η ζήτηση μειώθηκε απότομα μόλις τρία χρόνια αργότερα, καθώς χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία τερμάτισαν τις επιδοτήσεις για την αγορά αυτών των οχημάτων. Παρά την τελευταία αύξηση των πωλήσεων, οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές αμφισβητούν κατά πόσον τα plug-in υβριδικά είναι πραγματικά πράσινα. Σύμφωνα με έρευνα της Transport & Environment research, οι πραγματικές εκπομπές άνθρακα των plug-in υβριδικών που καταγράφηκαν το 2023 ήταν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες από τα επίσημα στοιχεία. Ακόμα κι αν τα plug-in υβριδικά οδηγούνταν κυρίως με ηλεκτρική λειτουργία σε καθημερινές σύντομες διαδρομές οι πραγματικές εκπομπές από τα plug-in υβριδικά παρέμειναν υψηλές αν πραγματοποιούνταν μερικά ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων με βενζίνη. Μακροπρόθεσμα, οι αναλυτές και τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας διχάζονται για το κατά πόσον η τεχνολογία plug-in υβριδικών έχει μέλλον. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν υιοθετήσει τα plug-in υβριδικά για να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με τους στόχους εκπομπών της ΕΕ.

Αναμένεται πακέτο πολιτικών

Στην Ευρώπη, πολλά θα εξαρτηθούν επίσης από το εάν τα plug-in υβριδικά θα επιτρέπονται μετά το 2035 – μια απόφαση την οποία αναμένεται να αποκαλύψουν οι Βρυξέλλες όταν ανακοινώσουν ένα πακέτο πολιτικών για την αυτοκινητοβιομηχανία στις 10 Δεκεμβρίου. Ενώ η Γερμανία και η αυτοκινητοβιομηχανία έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις για την ένταξή τους, η Γαλλία και η Ισπανία παραμένουν αντίθετες. Ενώ οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορεί να στραφούν πίσω στα ηλεκτρικά οχήματα μόλις η BYD και άλλοι ξεκινήσουν την τοπική παραγωγή στην Ευρώπη, τα στελέχη τους τονίζουν ότι τα PHEV ήρθαν για να μείνουν όσο υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές

Πηγή: ot.gr