Σοβαρές νομικές πιέσεις δέχεται η δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει ευρύ φάσμα δασμών που επιβλήθηκαν μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε «απόλυτο χάος», κάνοντας λόγο για τεράστιο δημοσιονομικό και οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «την κάτσαμε» («we’re screwed») στην περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά των δασμών, σημειώνοντας ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με υποχρεώσεις επιστροφών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κρίσιμη νομική δοκιμασία για την εμπορική στρατηγική

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το συντομότερο την Τετάρτη, αποτελώντας μια κομβική νομική δοκιμασία όχι μόνο για την εμπορική πολιτική, αλλά και για το ευρύτερο μοντέλο διακυβέρνησης του Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, σε περίπτωση ακύρωσης των δασμών, «τα πραγματικά ποσά που θα έπρεπε να επιστραφούν θα ανέρχονταν σε πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», χωρίς να υπολογίζονται οι αποζημιώσεις που ενδέχεται να απαιτήσουν χώρες και εταιρείες για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την αποφυγή των δασμών.

Κίνδυνος εκτόξευσης του κόστους σε τρισεκατομμύρια

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, αν προστεθούν οι επενδύσεις σε εργοστάσια, παραγωγικές μονάδες και εξοπλισμό, το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ανέλθει σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Όπως σημείωσε, «θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να υπολογιστεί το συνολικό ποσό» ή ακόμη και «ποιος, πότε και πού θα πληρώσει».

«Θα ήταν ένα απόλυτο χάος και σχεδόν αδύνατο για τη χώρα μας να πληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδοιασμοί για την εξουσία επιβολής δασμών

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Νοέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε εκφράσει ενδοιασμούς για τη νομική βάση του εκτεταμένου καθεστώτος δασμών, με δικαστές να αμφισβητούν την εξουσία του προέδρου να επιβάλλει δασμούς τόσο ευρείας κλίμακας μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα όρια της προεδρικής εξουσίας στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.