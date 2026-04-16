Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, «Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο».

Η απόφαση εντάσσεται στη συνολική πολιτική των ΗΠΑ για διατήρηση της πίεσης στα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα αντίστοιχη απόφαση και για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τις κυρώσεις κατά των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας και του Ιράν με στόχο να περιορίσει τα κρατικά τους έσοδα. Στην περίπτωση της Μόσχας, το μέτρο συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στην περίπτωση της Τεχεράνης με τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος και τη στήριξη οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Τον Μάρτιο, πάντως, οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει προσωρινές άδειες για την πώληση πετρελαίου από τις δύο χώρες που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα, επιχειρώντας να περιορίσουν την έντονη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.