Η McMillan Woods, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικών λύσεων στην κυπριακή αγορά, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν δυναμικό κλάδο όπως αυτός των επαγγελματικών υπηρεσιών, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της McMillan Woods στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο.»

Εκ μέρους της McMillan Woods Cyprus Ltd, ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Αριστοδήμου δήλωσε:

«Η απόκτηση της πιστοποίησης Great Workplace στην Κύπρο αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για την McMillan Woods Cyprus Ltd και αποδεικνύει την ισχυρή εταιρική κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει.

Πάντα πιστεύαμε ότι η υψηλή απόδοση ξεκινά με την εμπλοκή και το κίνητρο των ανθρώπων μας, και αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στην ομάδα μας. Ενισχύει τη θέση μας ως εργοδότη επιλογής και υποστηρίζει την επιθυμία μας για συνεχή ανάπτυξη και αριστεία».