Τα κόμματα καταδικάζουν τις ενέργειες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην Πύλα, κάνοντας λόγο για προβοκατόρικες κινήσεις που εντείνουν την καχυποψία και την ένταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και υπονομεύουν το υφιστάμενο καθεστώς της περιοχής. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για αποκλιμάκωση, πλήρη σεβασμό του καθεστώτος της περιοχής και της αποστολής της UNFICYP.

Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα στην Πύλα.

Οι κινήσεις αυτές υπονομεύουν το υφιστάμενο καθεστώς της περιοχής και δημιουργούν ένταση, η οποία μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοια συμπεριφορά από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος το 2023 στην ίδια περιοχή, οδήγησε σε απαράδεκτα επεισόδια και επιθέσεις κατά μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Η επανάληψή τους δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Οι προκλήσεις πρέπει να τερματιστούν άμεσα και να υπάρξει πλήρης σεβασμός στο καθεστώς της νεκρής ζώνης και στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Εκφράζουμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για αποκλιμάκωση, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας.

Η ανακοίνωση ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει τις ενέργειες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στην Πύλα και καλεί σε αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του καθεστώτος της περιοχής και της αποστολής της UNFICYP. Είναι προφανές ότι κύκλοι στα κατεχόμενα επιδιώκουν με τέτοιες προβοκατόρικες ενέργειες να δημιουργούν φαύλο κύκλο έντασης και καχυποψίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, και μάλιστα σε μια φάση όπου εντείνονται οι προσπάθειες για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων που είναι απαραίτητη και για την αντιμετώπιση άμεσων προκλήσεων όπως είναι ο αφθώδης πυρετός που απειλεί την κτηνοτροφία σε όλο το νησί.

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι το κατοχικό διχοτομικό στάτους κβο και το διαπραγματευτικό κενό αποτελεί το έδαφος για νέα αρνητικά τετελεσμενα και ανασφάλεια. Μόνο με λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει την πατρίδα μας μπορεί να εγγυηθεί μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλη την Κύπρο και όλους τους Κύπριους.

Η ανακοίνωση Οικολόγων

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει τις νέες αυθαίρετες ενέργειες των Τούρκων στην περιοχή της Πύλας.

Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγγείλει την επέμβαση των Τούρκων στην ελεγχόμενη από τις δυνάμεις του ΟΗΕ ζώνη.

Η στρατιωτική κινητοποίηση των Τούρκων εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων αποδεικνύει ότι οι κατοχικές αρχές δεν σέβονται τις αποφάσεις του ΟΗΕ και την εντολή της UNFICYP.

Το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν τη διενέργεια των κτηνοτροφικών ελέγχων αποδεικνύει την ανεπάρκεια των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού, όσο παραμένει η μεγάλη πληγή που λέγεται Τουρκία και κατεχόμενα.

Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Κυπριακή κυβέρνηση να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, την επίθεση κατά των δυνάμεων του ΟΗΕ και την προσπάθεια επέκτασης του κατοχικού ελέγχου στη νεκρή ζώνη, αλλά και για την αδυναμία εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.