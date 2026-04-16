Την πλήρη και άμεση διερεύνηση των όσων έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» και την καταδίκη όσων προσώπων έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ζητούν τα κόμματα.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «ατεκμηρίωτες καταγγελίες, σκιές, υπερβολές, προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων για προσωπικές και πολιτικές επιδιώξεις, που γίνονται σε συστηματική βάση εδώ και χρόνια οδηγούν σε συνθήκες αποσταθεροποίησης του κράτους μας» και ζητά ταχεία και πλήρη διερεύνηση των όποιων ισχυρισμών και όποιον και αν αφορούν αυτές.

Από την πλευρά του το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι αν επιβεβαιωθούν τα όσα δημοσιεύονται από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», τότε πρόκειται για μια πρωτοφανή και επικίνδυνη εκτροπή από κάθε έννοια θεσμικής τάξης και πολιτικής ηθικής.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει τη θέση του για ταχεία και πλήρη διερεύνηση των όποιων ισχυρισμών και όποιον και αν αφορούν αυτές.

Με πλήρη διαφάνεια, θεσμοθετημένα και συντεταγμένα.

Αρχή του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η μηδενική ανοχή σε όσους αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα έχουν διαπράξει το οποιοδήποτε αδίκημα.

Απαιτούμε την αυστηρή εφαρμογή όλων των νομοθεσιών. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου.

Ειδικά ενόψει εκλογών και ειδικά για καταγγελίες που προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και υποψήφιους, αυτές πρέπει να καταγγέλλονται θεσμικά στις αρμόδιες αρχές.

Ατεκμηρίωτες καταγγελίες, σκιές, υπερβολές, προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων για προσωπικές και πολιτικές επιδιώξεις, που γίνονται σε συστηματική βάση εδώ και χρόνια οδηγούν σε συνθήκες αποσταθεροποίησης του κράτους μας.

Ο ΔΗΣΥ είναι απέναντι από τέτοιες πρακτικές και εργάστηκε και εργάζεται μέσα από πολιτικές προτάσεις και μεταρρυθμίσεις για την θεσμική ισχυροποίηση του κράτους, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Εάν επιβεβαιωθούν τα όσα δημοσιεύονται από την εφημερίδα Φιλελεύθερος αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», τότε πρόκειται για μια πρωτοφανή και επικίνδυνη εκτροπή από κάθε έννοια θεσμικής τάξης και πολιτικής ηθικής.

Η ενδεχόμενη κατασκευή, διογκωμένη προβολή και σκόπιμη διοχέτευση μιας υπόθεσης στη δημόσια σφαίρα, με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, συνιστά ωμή εργαλειοποίηση ενός ευάλωτου ανθρώπου και συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας για εξυπηρέτηση μικροκομματικών και προσωπικών επιδιώξεων.

Δεν πρόκειται απλώς για πολιτική αντιπαράθεση.

Πρόκειται για οργανωμένη απόπειρα σπίλωσης προσώπων, υπονόμευσης θεσμών και διάβρωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες περί κατασκευασμένων μηνυμάτων και καθοδηγούμενων ισχυρισμών, οι διωκτικές αρχές φέρονται να έχουν αποπροσανατολιστεί, σπαταλώντας πολύτιμους πόρους σε μια ενδεχομένως κατασκευασμένη υπόθεση, αντί να επικεντρώνονται στην πάταξη του πραγματικού εγκλήματος.

Το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή, ούτε σιωπή, ούτε συγκάλυψη.

Εάν τα πιο πάνω επιβεβαιωθούν, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας, οφείλουν να λογοδοτήσουν άμεσα και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνεται πεδίο χειραγώγησης.

Οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται εργαλεία εξόντωσης.

Η αλήθεια πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως.

Και οι ευθύνες να αποδοθούν χωρίς εκπτώσεις.