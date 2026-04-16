Ομόφωνα αποδεκτή έκανε την Πέμπτη η Επιτροπή Θεσμών την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για τον νόμο που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, ο λόγος της αναπομπής αφορούσε την απόκτηση μετοχών, η οποία, όπως υποδείχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, συνιστά περιουσιακό δικαίωμα που προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος.

Η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα, Γιάννα Χατζηχάννα, η οποία εκπροσώπησε και τη Νομική Υπηρεσία, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός συρρικνώνει αδικαιολόγητα το συνταγματικό δικαίωμα κατοχής περιουσίας.

Όπως εξήγησε, υπό τις περιστάσεις η μόνη λύση ήταν να διαγραφεί από την έννοια της ανάληψης εργασίας η κατοχή μετοχών, εφόσον αυτή εμπίπτει στις πρόνοιες του Συντάγματος.

Κατά τη συζήτηση, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης κατέθεσε τροποποίηση, η οποία έγινε αποδεκτή τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

Με βάση την τροποποίηση, οι πρώην αξιωματούχοι θα υποχρεούνται να ενημερώνουν την ανεξάρτητη ειδική τριμελή επιτροπή όταν αποκτούν μετοχές εντός δύο ετών από την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Παράλληλα, η επιτροπή θα τηρεί μητρώο και θα ενημερώνει εμπιστευτικά τη Βουλή ανά εξάμηνο για τις σχετικές περιπτώσεις.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να οδηγηθεί για ψήφιση στην έκτακτη ολομέλεια της Βουλής σήμερα.

ΚΥΠΕ