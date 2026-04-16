Κομβική ενδεχομένως να αποδειχθεί η προσεχής συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, σε σχέση με το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Και αυτό, γιατί ο υπουργός Εργασίας ενδέχεται να παρουσιάσει στους κοινωνικούς εταίρους την κυβερνητική πρόταση για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως γνωστό, η επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ αποτελεί βασικό κομμάτι της μεταρρύθμισης. Όπως επίσης και το σχέδιο που θα παρουσιαστεί στους κοινωνικούς εταίρους για την εξόφληση του κυβερνητικού χρέους. Το χρέος της κυβέρνησης αγγίζει σήμερα τα 12 δις και σύμφωνα με κόμματα, αλλά και ανεξάρτητους φορείς, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε αυτό να σταθεροποιηθεί και εν συνεχεία να μειωθεί, προτού τεθεί εκτός ελέγχου. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας βρίσκονταν όλο αυτό το διάστημα σε επαφή, ώστε να καταρτίσουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Μιλώντας χθες στο ΚΥΠΕ, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι τη Δευτέρα η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή της για τη διαχείριση του χρέους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου. Ειδικότερα, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, που συζητά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, αυτή να κατατεθεί ενώπιον της νέας Βουλής τον Ιούνιο, θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Δευτέρα. Πέραν από τη διαχείριση του χρέους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επενδυτική πολιτική, που προτίθεται να παρουσιάσει η Κυβέρνηση, η κ. Χαραλάμπους επισήμανε ότι οι συντεχνίες αναμένουν, ακόμη, απαντήσεις για πολλά άλλα θέματα.

Η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα κριτήρια για τις «επιδοτούμενες εισφορές», για σκοπούς φροντίδας παιδιών, αναπήρων και ηλικιωμένων. Σημείωσε ότι για τις συντεχνίες τα κριτήρια είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για γυναίκες, που λαμβάνουν σήμερα κοινωνική σύνταξη. «Ένα από τα στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι ότι η κοινωνική σύνταξη με τη σημερινή της μορφή θα καταργηθεί», ανέφερε. «Για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το νέο σύστημα δεν θα είναι εις βάρος, ιδιαίτερα γυναικών, που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν, πρέπει να ξέρουμε τα κριτήρια». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ένα άλλο στοιχείο που ακόμη εκκρεμεί, είναι το κάτω από ποια κριτήρια θα εφαρμόζεται στο νέο σύστημα το σχέδιο ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων. «Και με το νέο σύστημα θα έχουμε συνταξιούχους κάτω από το όριο της φτώχειας, γι’ αυτό είναι κι αυτή σημαντική παράμετρος, για να ξέρουμε ότι δεν θα φέρουμε κόσμο σε δυσμενέστερη κατάσταση από εκείνη που είναι σήμερα», είπε.