Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στα δικά της εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα και να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, διαφορετικά θα βρεθεί γρήγορα εξαρτημένη από κινεζικά μοντέλα, προειδοποίησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ.

“Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες στρέφονται σε μεγάλο βαθμό στον κλειστό κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αγοραστούν και θα λάβουν άδεια και ούτω καθεξής. Και ισχύει επίσης ότι η Κίνα υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό κώδικα στην προσέγγισή της”, δήλωσε ο Σμιντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. “Αν η Ευρώπη δεν είναι πρόθυμη να δαπανήσει πολλά χρήματα για ευρωπαϊκά μοντέλα, θα καταλήξει να χρησιμοποιεί τα κινεζικά μοντέλα. Πιθανότατα δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Ευρώπη”, τόνισε.

Πολλά δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Google Gemini και το ChatGPT της OpenAI, είναι κλειστού κώδικα, κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν δεν διαθέτουν τον υποκείμενο κώδικα για λήψη ή έλεγχο. Ενώ αυτό μπορεί να προσφέρει μια πιο ομαλή, πιο ενοποιημένη εμπειρία για τον χρήστη, είναι γενικά πιο ακριβό και λιγότερο ευέλικτο. Η Κίνα έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη των λεγόμενων μοντέλων ανοιχτού κώδικα, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Για να μπορέσει να συμμετέχει στην παγκόσμια “κούρσα” για την ανάπτυξη πιο ισχυρών μοντέλων και πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές ενέργειας και να κατασκευάσει περισσότερα κέντρα δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση της τεχνολογίας. Ο Σμιντ έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην παροχή ενέργειας, μεταξύ άλλων, και στις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη, η οποία έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό πίσω έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας, στην “κούρσα” για την τεχνητή νοημοσύνη, έχει συγκεντρώσει πόρους για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αν και σε μικρότερη κλίμακα από την Silicon Valley. Η γαλλική Mistral AI είναι η κορυφαία νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

capital.gr