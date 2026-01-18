Ο τομέας της εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έντονου μετασχηματισμού. Η ψηφιακή μετάβαση, η αναζήτηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, η γήρανση του πληθυσμού και οι πιέσεις που ασκούνται στα συνταξιοδοτικά ταμεία αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία. Στην συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο «, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για Κοινωνικά Δικαιώματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητα, Roxana Minzatu μίλησε για τις προκλήσεις που αφορούν το χαρτοφυλάκιό της και με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκει να βρει τις απαιτούμενες απαντήσεις.

Όπως είπε αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) δημιουργεί ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας, η βασική πρόκληση είναι η σωστή διαχείριση της μετάβασης. Πέρα από την ΤΝ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο εξήγησε η Ευρωπαία Επίτροπος τονίζοντας πως οι ελλείψεις είναι εμφανείς στον τόπο μας. Ταυτόχρονα, μεγάλη έμφαση δίνεται στην κοινωνική προστασία και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, που είναι πυλώνες απαραίτητοι για μια ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη. Δίκαιοι μισθοί, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν θεωρούνται εμπόδιο, αλλά προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πολιτικές για τη στήριξη των νέων, την αντιμετώπιση της ανασφάλειας στην εποχική εργασία και τη διασφάλιση βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων σε μια γηραιά Ευρώπη.

-Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει και τον τομέα της εργασίας. Κάποιοι ισχυρίζονται πως θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και άλλοι ότι θα δημιουργηθούν νέες. Ποια είναι η δική σας άποψη;

– Αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα διαχειριστούμε τον μετασχηματισμό στον τομέα της εργασίας. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη αναδιαμορφώνει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε και θα συνεχίσει να το κάνει. Το ΔΝΤ εκτίμησε ότι έως και το 60% των θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να εκτεθούν σε αλλαγές εξαιτίας της. Αυτό καταδεικνύει, επίσης, το τεράστιο έργο που έχουμε μπροστά μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι μελλοντικές γενιές θα διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Όταν χρησιμοποιείται υπεύθυνα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για καινοτομία, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Οι Ευρωπαίοι κατανοούν τόσο τις υποσχέσεις όσο και τους κινδύνους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν το θετικό δυναμικό της TN, αλλά και την ανάγκη η χρήση της να διαχειρίζεται προσεκτικά, με ισχυρές εγγυήσεις για την ιδιωτικότητα, τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η θέση μας είναι σαφής: η Tεχνητή Nοημοσύνη πρέπει να υποστηρίζει τους εργαζομένους, όχι να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση ούτε να ελέγχει την εργασία τους. Με τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η ΕΕ υιοθέτησε το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως. Έχουμε επίσης θεσπίσει σαφείς κανόνες για την αλγοριθμική διαχείριση που χρησιμοποιείται στην οικονομία των πλατφορμών.

-Πέρα από την ΤΝ ποιες είναι οι άλλες προκλήσεις στον τομέα της εργασίας στην ΕΕ;

– Οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες επιβραδύνουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την παραγωγικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να τις αντιμετωπίσουμε, χρειαζόμαστε ισχυρότερα θεμέλια δεξιοτήτων ήδη από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, περισσότερους ενήλικες να συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση, καλύτερη κυκλοφορία δεξιοτήτων σε όλη την ήπειρο καθώς και τη δυνατότητα να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλέντα. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της Ένωσης Δεξιοτήτων της ΕΕ, από τις πρώτες πρωτοβουλίες αυτής της Κομισιόν.

Σε χώρες όπως η Κύπρος, οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς, γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή δράση έχει σημασία. Εργαζόμαστε στενά με τις κυπριακές αρχές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων. Η ισχυρή συνεργασία μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για ένα εργατικό δυναμικό έτοιμο για το μέλλον. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, διαπιστώνουμε σοβαρές ελλείψεις σε επαγγελματικά και τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και ειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα. Πρόκειται για καλές, σταθερές θέσεις εργασίας και αξίζουν μεγαλύτερη αναγνώριση. Γι’ αυτό τον λόγο, φέτος θα παρουσιάσουμε μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

-Έχετε πει πως η έλλειψη δεξιοτήτων επηρεάζουν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής. Με ποιο τρόπο οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές;

-Περίπου το 90% των εργαζομένων στην ΕΕ χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές και σχεδόν ένας στους τρεις χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα chatbot. Ωστόσο, μόλις λίγο πάνω από τους μισούς ενήλικες διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι έφηβοι, οι λεγόμενοι «ψηφιακοί ιθαγενείς» δεν φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα.

Θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης μόνο εάν οι άνθρωποί μας ενδυναμωθούν με τις κατάλληλες δεξιότητες. Και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν πίσω. Η ΕΕ στηρίζει αυτή τη μετάβαση με επενδύσεις άνω των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δεξιότητες, εκ των οποίων περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus για τη μάθηση ενηλίκων και την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Ένωση Δεξιοτήτων συνενώνει όλες αυτές τις προσπάθειες, υποστηρίζοντας την κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και την αναγνώριση δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στοχευμένες πρωτοβουλίες, όπως ακαδημίες δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και τους ημιαγωγούς, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων ελλείψεων δεξιοτήτων.

-Σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας, όπως αυτούς που ζούμε σήμερα, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας δέχονται τεράστιες πιέσεις. Πως θα καταφέρουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενδυναμώσουν τα δίκτυα ασφαλείας, χωρίς να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα;

– Η ισχυρή κοινωνική προστασία και μια δυναμική, ανταγωνιστική οικονομία δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αντίθετα, αλληλοενισχύονται. Η ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης, ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους, αποτελεί τον τρόπο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα σε περιόδους αβεβαιότητας. Αυτό σημαίνει τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και ισχυρά, σύγχρονα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Σημαίνει, επίσης, την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, καθώς η ανισότητα υπονομεύει τόσο την ανάπτυξη όσο και την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική προστασία υπερβαίνει κατά πολύ την παροχή ενός βασικού δικτύου ασφάλειας για όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Η σωστά σχεδιασμένη εισοδηματική στήριξη σε περιπτώσεις ανεργίας, ασθένειας ή γονικής άδειας βοηθά τους ανθρώπους να διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο ή να βρίσκουν εργασία που ταιριάζει καλύτερα στις δεξιότητές τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους κρίσης, όπως έδειξε ξεκάθαρα η αντιμετώπιση της πανδημίας.

-Παρατηρώ ότι πολλοί νεαροί Ευρωπαίοι αισθάνονται εργασιακή ανασφάλεια παρά το γεγονός πως είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι. Σε ποιο βαθμό η ΕΕ είναι σε θέση να δημιουργήσει προοπτικές καριέρας για αυτούς;

– Είναι γεγονός πως τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τους ταχείς μετασχηματισμούς της κοινωνίας μας και με τις εξελισσόμενες ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί απόφοιτοι δυσκολεύονται να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά εργασίας. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης και επιχειρήσεις συνεργάζονται, ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα. Έχουμε χαράξει το όραμα μέσα από την Ένωση Δεξιοτήτων, όμως η υλοποίησή του αποτελεί συλλογική ευθύνη. Οι προσκλήσεις του προγράμματος Erasmus+ ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δρομολογήθηκαν στο τέλος του περασμένου έτους, αποτελούν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Φέτος, θα προχωρήσουμε με έναν Οδικό Χάρτη για το 2030 σχετικά με το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζονται.

Διαθέτουμε επίσης την Εγγύηση για τη Νεολαία για την καταπολέμηση της ανεργίας και της αδράνειας των νέων. Διασφαλίζει ότι κάθε νέος Ευρωπαίος κάτω των 30 ετών λαμβάνει, εντός τεσσάρων μηνών, μια ποιοτική πρόταση απασχόλησης, συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. Και έχει ήδη απτά αποτελέσματα: από το 2013, σχεδόν 57 εκατομμύρια νέοι έχουν επωφεληθεί από την Εγγύηση για τη Νεολαία.

Στην Κύπρο, στηρίζουμε την απασχόληση των νέων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική ένταξη με χρηματοδότηση ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, η οποία υλοποιείται στη χώρα μέσω του Προγράμματος «Θάλεια».

-Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό να υπάρχουν ποιοτικές δουλειές. Πως ορίζετε τις ποιοτικές δουλειές και πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές διασφαλίζουν δίκαιους μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας;

– Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας βρίσκονται στον πυρήνα μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής κοινωνικής Ευρώπης. Ωφελούν τους εργαζομένους, προσφέροντας δίκαιες αμοιβές, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, προστασία από το άγχος, την εκμετάλλευση και άλλους κινδύνους, ασφάλεια απασχόλησης, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ισότητα των φύλων, πρόσβαση στην κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και ισχυρή κοινωνική προστασία. Παράλληλα, ωφελούν και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για το τι συνιστά ποιοτική θέση εργασίας, ωστόσο αυτές οι αρχές καθοδηγούν την πολιτική της ΕΕ.

Ο Οδικός Χάρτης για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας σε όλους τους τομείς, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως τις καλές συνθήκες εργασίας, τον εκσυγχρονισμό και τις δίκαιες μεταβάσεις. Εντός του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσουμε με πρόταση για ένα Κανονισμό για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απασχόληση στην Ευρώπη συμβαδίζει με μια σύγχρονη οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας που δεν είναι μόνο πολλές, αλλά και αξιοπρεπείς, δίκαιες και έτοιμες για το μέλλον.

Κοινωνική πρόκληση το στεγαστικό

-Το κόστος ζωής στην Κύπρο όπως και σε άλλα κράτη μέλη έχει ανεβεί και ένας λόγος είναι και η άνοδος στο κόστος στέγασης. Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνική ατζέντα της ΕΕ αυτή την πρόκληση;

-Το αυξανόμενο κόστος ζωής, ιδίως στον τομέα της στέγασης, δεν αποτελεί μόνο οικονομική πρόκληση αλλά και κοινωνική, καθώς επηρεάζει τη συνοχή των κοινωνιών μας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η προσιτότητα της στέγασης δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Γι’ αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση. Το σχέδιο αυτό παρέχει στα κράτη μέλη χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του στεγαστικού τομέα, τη μείωση του κόστους κατασκευής και ενοικίασης και τη στήριξη των πολιτών σε όλες τις χώρες. Παράλληλα, στηρίζουμε αυτές τις προτεραιότητες με πραγματικές επενδύσεις. Στην Κύπρο, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, επενδύουμε 104 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 40,5 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και 17 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων. Η Κύπρος προβλέπεται επίσης να λάβει χρηματοδότηση μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Η συνταξιοδότηση να γίνει πιο ευέλικτη μακρυά από άκαμπτα ηλικιακά όρια

-Πολλές μελέτες δείχνουν πως ο πληθυσμός της ΕΕ γερνά με γρήγορους ρυθμούς. Ποια μέρα πρέπει να ληφθούν ώστε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα να μην καταρρεύσουν; Έχετε οποιεσδήποτε συστάσεις για την Κύπρο;

– Οι πολιτικές για τις δημόσιες συντάξεις πρέπει να εξισορροπούν τρεις στόχους: τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, τα επαρκή εισοδήματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των τριών καθιστά τις μεταρρυθμίσεις πιο αξιόπιστες και αποδεκτές. Πρέπει να εφαρμόζεται μια σαφής αρχή: η μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας ή οι υψηλότερες εισφορές πρέπει να οδηγούν σε υψηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Αυτό ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ εργασίας και παροχών και στηρίζει μεγαλύτερης διάρκειας επαγγελματικές ζωές, συμπεριλαμβανομένων ομάδων με χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Η ενθάρρυνση των ανθρώπων να εργάζονται περισσότερο πρέπει να συμβαδίζει με υποστηρικτικές πολιτικές στην αγορά εργασίας. Η συνταξιοδότηση πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, απομακρυνόμενη από άκαμπτα ηλικιακά όρια και προσφέροντας σταδιακές και εθελοντικές επιλογές συνταξιοδότησης. Πολλά κράτη μέλη κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι σταδιακές, προβλέψιμες και να γίνει καλή ενημέρωση για αυτές. Η συνταξιοδοτική ενημέρωση και η χρηματοοικονομική παιδεία είναι κρίσιμες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποταμιεύουν για επαρκείς συντάξεις.

-Πολλοί εργαζόμενοι στην Κύπρο απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή εποχικής εργασίας. Πώς μπορεί η εργατική πολιτική της ΕΕ να βελτιώσει την ασφάλεια της απασχόλησης σε χώρες με ισχυρούς εποχικούς κλάδους;

-Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αυτοί διαθέτουν επαρκή προστασία και ασφάλεια απασχόλησης αποτελεί προτεραιότητα για την εργατική πολιτική της ΕΕ. Η ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας συμβάλλει επίσης στη μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Βλέπω δύο βασικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των εποχικών εργαζομένων. Πρώτον, τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αυτό θα βελτιώσει τη συνέχεια της κάλυψης, ώστε ακόμη και σύντομες, εποχικές περίοδοι εργασίας να προσμετρώνται στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, στα επιδόματα ανεργίας και στις παροχές υγείας. Παράλληλα, θα ενισχύσει την αναγνώριση των δικαιωμάτων, ώστε οι εργαζόμενοι να μην τιμωρούνται λόγω κινητικότητας ή κενών μεταξύ συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί η ανασφάλεια που είναι εγγενής στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στην εποχική εργασία και να υποστηριχθεί πιο σταθερός επαγγελματικός και προσωπικός προγραμματισμός για τους εργαζομένους. Δεύτερον, αργότερα μέσα στο έτος θα παρουσιάσουμε ένα Ευρωπαϊκό Δελτίο Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο μιας Δέσμης Μέτρων για τη Δίκαιη Κινητικότητα της Εργασίας. Αυτό θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει τους κινητικούς εργαζομένους να ασκούν τα δικαιώματά τους κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Ταλέντων και δίκαια πρότυπα προσλήψεων

-Η μετανάστευση σε σχέση με τις ελλείψεις στην αγορά είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Πως σχεδιάζει η ΕΕ να αντλήσει το απαραίτητο εργατικό προσωπικό, χωρίς να κινδυνεύσει να προκαλέσει την άνοδο των ακροδεξιών και αντιμεταναστευτικών κομμάτων;

– Από τη μία, χρειάζεται να προσελκύσουμε εξειδικευμένα ταλέντα από το εξωτερικό. Η πολιτική συμφωνία του Νοεμβρίου 2025 για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Ταλέντων της ΕΕ (EU Talent Pool) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα διευκολύνει την πρόσληψη ατόμων που αναζητούν εργασία εκτός ΕΕ. Θα καταστήσει την ΕΕ πιο ελκυστική σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα θα προωθεί δίκαια πρότυπα προσλήψεων στη διεθνή μετανάστευση. Παράλληλα, εργαζόμαστε για τη θέσπιση κοινών κανόνων και απλούστερων διαδικασιών για την αναγνώριση και επικύρωση προσόντων και δεξιοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών.

Από την άλλη, πρέπει επίσης να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο η μετανάστευση να καταστεί πηγή εκμετάλλευσης και μέσο υποβάθμισης των κοινωνικών προτύπων στην Ευρώπη. Γι’ αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας να ενισχυθεί η εφαρμογή των κανόνων και οι έλεγχοι, καθώς και να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: θα προτείνουμε την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας να διενεργεί κοινές και συντονισμένες επιθεωρήσεις, καθώς και την επέκταση της εντολής της στους υπηκόους τρίτων χωρών. Θέλουμε να δώσουμε στην Αρχή τη δυνατότητα να επιβάλλει τους κανόνες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαμένουν για εποχική εργασία, να αποτρέπει την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα στην ΕΕ και να προστατεύει όσους μετανάστες υφίστανται εκμετάλλευση, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν τους μισθούς που δικαιούνται και έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.