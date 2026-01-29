Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αμερικανικός όμιλος Carlyle συμφώνησε να αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της Lukoil International. Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό, τα οποία υπολογίζονται σε 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Lukoil είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας και αναγκάζεται να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Η συμφωνία για πώληση ανακοινώθηκε από τις δύο εταιρείες σήμερα Πέμπτη.

Ούτε η Lukoil ούτε η Carlyle ανακοίνωσαν την τιμή για την πώληση περιουσιακών στοιχείων, η οποία εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση της αμερικανικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται τις κυρώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δώσει στη Lukoil προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.

«Η προσέγγιση της Carlyle στην LUKOIL International θα είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η σταθεροποίηση της βάσης περιουσιακών στοιχείων και η υποστήριξη ασφαλών και αξιόπιστων επιδόσεων σε όλο το χαρτοφυλάκιο, αξιοποιώντας την αφοσιωμένη εποπτεία και τις διεθνείς λειτουργικές δυνατότητες», ανέφερε η Carlyle σε ανακοίνωσή της.