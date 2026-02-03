Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη εις βάθος έρευνας σε βάρος του κινεζικού κατασκευαστή ανεμογεννητριών Goldwind, λόγω υποψιών ότι έχει λάβει ξένες επιδοτήσεις που ενδέχεται να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις ότι η Goldwind, με έδρα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενδέχεται να έχει επωφεληθεί από μέτρα στήριξης τρίτων χωρών, όπως επιχορηγήσεις, προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση και ευνοϊκή χρηματοδότηση μέσω δανείων. Τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να έχουν ενισχύσει αθέμιτα τη θέση της εταιρείας στην αγορά της ΕΕ, με αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στον τομέα της προμήθειας ανεμογεννητριών και συναφών υπηρεσιών.

Η Goldwind δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως μέσω της θυγατρικής της Vensys, καθώς και μέσω άλλων εταιρειών του ομίλου, στους τομείς της κατασκευής, της έρευνας και ανάπτυξης, των πωλήσεων και της συντήρησης ανεμογεννητριών.

Η έρευνα ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από αιτήματα παροχής πληροφοριών που απεστάλησαν σε επιχειρήσεις του αιολικού κλάδου στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Goldwind. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή έκρινε ότι υφίστανται επαρκείς λόγοι για την έναρξη εις βάθος διερεύνησης, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία αυτή δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον τα προκαταρκτικά ευρήματα επιβεβαιώνονται. Με την ολοκλήρωσή της, μπορεί να αποδεχθεί δεσμεύσεις από την εταιρεία, εφόσον αυτές αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διαπιστωμένη στρέβλωση, να επιβάλει επανορθωτικά μέτρα ή να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται παρέμβαση, εφόσον δεν επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Στόχος της Επιτροπής είναι η υιοθέτηση τελικής απόφασης τον Φεβρουάριο του 2027, κάτι που εξαρτάται και από το επίπεδο συνεργασίας της εταιρείας», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ρικάρντο Καρντόζο.

Ο κανονισμός της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις, ο οποίος εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2023, παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να διερευνά επιδοτήσεις από τρίτες χώρες που ενδέχεται να στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.