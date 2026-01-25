Ουσιαστικός και εύστοχος ο «ραδιενεργός» του energypress.gr. Σχολίασε ως εξής μία αναφορά του τραμπ από το βήμα του Νταβός:

«Δεν περιμέναμε αυτό για να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία του ανδρός, αλλά είναι ενδεικτικό: Κατά την ομιλία του στο Νταβός, o πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι Κινέζοι παράγουν και εγκαθιστούν στη χώρα τους κάποια λίγα αιολικά για τα μάτια του κόσμου, τα οποία μάλιστα δεν τα λειτουργούν, ενώ παράγουν και εξάγουν, πανάκριβα, πάρα πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες σε άλλες χώρες του κόσμου.

Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία, όσον αφορά την εγχώρια εγκατεστημένη ισχύ και ετήσια παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολικά στο τέλος 2024 – αρχές 2025:

Κίνα: 520 GW, 992 TWh

EU-27: 231 GW, 475 TWh

ΗΠΑ: 155 GW, 453 TWh

Το 2024 οι ετήσιες εξαγωγές ανεμογεννήτριες της Κίνας ήταν 5,2 GW».

Και από πλευράς του, το Euronews, επικαλούμενο το ενεργειακό think tank Ember, γράφει ότι η αιολική παραγωγή της Κίνας το 2024 αντιστοιχούσε στο 40% της παγκόσμιας αιολικής παραγωγής. Το 2025, όμως, η Κίνα πέτυχε ένα νέο ορόσημο στην ενεργειακή της μετάβαση, με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια να παράγουν μαζί πάνω από το ένα τέταρτο (26%) της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας τον Απρίλιο. Αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του 23,7% που καταγράφηκε έναν μήνα νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2025.

Το Euronews δεν αποφεύγει, μάλιστα, να χλευάσει τον κ. Τραμπ: «Παρά την αδυναμία του Τραμπ να εντοπίσει ανεμογεννήτριες στην Κίνα, η χώρα φιλοξενεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο, το οποίο είναι ορατό από το διάστημα. Βρίσκεται στη μεγάλη ερημική περιοχή της δυτικής Γκανσού. Η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου Γκανσού ξεκίνησε το 2009, με την πρώτη φάση να ολοκληρώνεται έναν μόλις χρόνο αργότερα. Ήδη διαθέτει περισσότερες από 7.000 ανεμογεννήτριες. Όταν ολοκληρωθεί, προγραμματίζεται να έχει εγκατεστημένη ισχύ 20 GW, αρκετή για να ηλεκτροδοτεί περίπου 15 εκατομμύρια κατοικίες.