Ένα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που επαναφορτώθηκε από την Κίνα κατευθύνεται προς την Ευρώπη, σε μια σπάνια κίνηση που αναδεικνύει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της ηπείρου και τη μετατόπιση των παγκόσμιων ροών φυσικού αερίου.

Το δεξαμενόπλοιο Seapeak Glasgow φόρτωσε το φορτίο στα τέλη Ιανουαρίου από τον τερματικό σταθμό Zhejiang Ningbo και κινήθηκε νότια προς τη Σιγκαπούρη, υποδεικνύοντας ως επόμενο προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αντίστοιχα δεδομένα κατέγραψε και η εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Kpler.

Εφόσον το φορτίο παραδοθεί, θα πρόκειται για την πρώτη αποστολή επαναφορτωμένου LNG από την Κίνα προς την Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εισαγωγές LNG της Ευρώπης έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η περιοχή επιδιώκει να αναπληρώσει τη μείωση των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, η τελική εκφόρτωση του φορτίου στην Ευρώπη δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς στην αγορά LNG είναι σύνηθες τα πλοία να αλλάζουν πορεία ή τα φορτία να μεταπωλούνται ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών.

Παρά το γεγονός ότι η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως, η ζήτηση έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο, με τελικούς καταναλωτές να στρέφονται σε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι κινεζικές εταιρείες διατήρησαν υψηλά αποθέματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και επέλεξαν να μεταπωλήσουν φορτία προς άλλες αγορές της Ασίας.

Η CNOOC Ltd. έχει προχωρήσει σε πωλήσεις φορτίων για επαναφόρτωση τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ και η Αυστραλία απέστειλε τρία φορτία προς τη Νότια Αμερική ή την Ευρώπη τον τελευταίο μήνα. Οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η ασιατική ζήτηση παραμένει συγκρατημένη και ότι τα φορτία κατευθύνονται προς αγοραστές που προσφέρουν υψηλότερες τιμές.

Την ίδια στιγμή, η κυριαρχία των Ελλήνων εφοπλιστών στα πλοία LNG παραμένει ισχυρή, με σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου να βρίσκεται υπό ελληνικό έλεγχο, στοιχείο που ενισχύει τη γεωοικονομική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στις νέες ενεργειακές ροές.

Capital.gr