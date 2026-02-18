Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη σκέψη της, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λαγκάρντ, η οποία ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2019, προερχόμενη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιδιώκει να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027. Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ώστε να συμφωνήσουν στον διάδοχό της, στην ηγεσία ενός από τα πλέον κρίσιμα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με την ΕΚΤ να αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο. Την ίδια ώρα, οικονομολόγοι που μίλησαν στους Financial Times εκτιμούν ότι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ συγκαταλέγονται ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης Κλάας Κνοτ. Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027 αναμένεται να διαμορφώσουν κρίσιμες ισορροπίες για το μέλλον της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις και εκτιμάται ότι θα βρεθεί στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, ενδεχόμενη αποχή της από την αναμέτρηση, λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά.

Η θητεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ έχει συμπέσει με μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων, όπως η πανδημία της COVID-19, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι εντεινόμενες παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, με την ευρωπαϊκή οικονομία να δέχεται ισχυρές πιέσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.