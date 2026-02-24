Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε το πρώτο φορτίο πετρελαϊκών καυσίμων από την Ινδία μετά την έναρξη ισχύος των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσία, σε μια εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για την αγορά ενέργειας και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περίπου 100.000 τόνους ντίζελ κατέπλευσε τη Δευτέρα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, τον μεγαλύτερο λιμένα της Ευρώπης, σύμφωνα με στοιχεία του λιμανιού και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πρόκειται για το πρώτο φορτίο καυσίμων από την Ινδία που φτάνει στον βασικό κόμβο εμπορίας πετρελαίου Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα (ARA) μετά την επιβολή των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων στις εισαγωγές προϊόντων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό.

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο Proteus Bohemia έχει δέσει στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει ακόμη η εκφόρτωση. Η άφιξή του θεωρείται ένδειξη εμπιστοσύνης των εμπόρων ότι οι συγκεκριμένες εισαγωγές συμμορφώνονται με το νέο πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου.

Η διάθεση για εισαγωγές από την Ινδία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς πέρυσι η χώρα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής θαλάσσιων φορτίων ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών προς την ΕΕ. Ορισμένοι μεσάζοντες είχαν υιοθετήσει στάση «πρώτα η προσοχή», φοβούμενοι παραβιάσεις των νέων κανόνων.

Σύμφωνα με τη Vortexa, το πλοίο φόρτωσε στα μέσα Ιανουαρίου στο ινδικό λιμάνι Σίκα, που χρησιμοποιείται για εξαγωγές καυσίμων από τη μονάδα Jamnagar της Reliance Industries. Το δεξαμενόπλοιο είναι ναυλωμένο από τη Reliance και έφτασε στη βορειοδυτική Ευρώπη πλέοντας γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι τα προϊόντα που προμηθεύει η Reliance στην Ευρώπη προέρχονται από εγκατάσταση η οποία, «όπως έχουμε διευκρινίσει πολλές φορές, σταμάτησε να εισάγει ρωσικό αργό από τις 20 Νοεμβρίου 2025». Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στοχεύουν στο να αποτρέψουν την είσοδο ρωσικών υδρογονανθράκων μέσω της “πίσω πόρτας”. Οι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ καλούν τους φορείς της αγοράς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε αποστολές από την Ινδία, την Τουρκία και την Κίνα, λόγω των εισαγωγών ρωσικού αργού από τις χώρες αυτές μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρότι οι κανόνες απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό, επιτρέπουν την εξαγωγή καυσίμων προς την ΕΕ εφόσον αυτά προέρχονται από γραμμές παραγωγής μη ρωσικού πετρελαίου. Η Reliance έχει ανακοινώσει ότι από την 1η Δεκεμβρίου όλες οι εξαγωγές από τη μονάδα της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στο Jamnagar παράγονται αποκλειστικά από μη ρωσικό αργό.

Παρότι το Proteus Bohemia είναι το πρώτο φορτίο που φτάνει στον κόμβο ARA μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων, τουλάχιστον ένα ακόμη φορτίο ινδικών καυσίμων έχει ήδη εκφορτωθεί στην ΕΕ, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα δεξαμενόπλοιο παρέδωσε καύσιμα αεροσκαφών στην Ιταλία.