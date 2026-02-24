Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από το Πεντάγωνο, προκειμένου να καθορίσει τιμές αναφοράς για κρίσιμα ορυκτά, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να οικοδομήσει μια παγκόσμια ζώνη εμπορίας μετάλλων, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του σχεδίου που μίλησαν στο Reuters.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance πρότεινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι ΗΠΑ και περισσότερες από 50 ακόμη χώρες να επιβάλουν «τιμές αναφοράς για κρίσιμα ορυκτά σε κάθε στάδιο παραγωγής», οι οποίες θα υποστηρίζονται από «προσαρμόσιμους δασμούς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των τιμών».

Οι τιμές αυτές θα καθορίζονται από το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης μετάλλων Open Price Exploration for National Security (OPEN) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Η κίνηση ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να επηρεάσει τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, παρά τον σκεπτικισμό που έχει εκφραστεί σχετικά με το κατά πόσον η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο αγοράς και πώλησης κρίσιμων ορυκτών.

Το πρόγραμμα OPEN εγκαινιάστηκε το 2023 από την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας (DARPA) του Πενταγώνου, με στόχο να υπολογίζει ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ενός μετάλλου όταν συνυπολογίζονται το κόστος εργασίας, επεξεργασίας και άλλα έξοδα, καθώς και όταν αφαιρούνται παράγοντες που αποδίδονται σε φερόμενη κινεζική χειραγώγηση της αγοράς.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εστιάζουν αρχικά το μοντέλο τιμολόγησης της OPEN σε τουλάχιστον τέσσερα κρίσιμα ορυκτά — γερμάνιο, γάλλιο, αντιμόνιο και βολφράμιο — πριν επεκταθούν και σε άλλα. Δεδομένα και τεχνική υποστήριξη παρέχουν η S&P Global και η φινλανδική εταιρεία δεδομένων Rovjok, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Άμυνας, η S&P και η Rovjok δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το σχέδιο για τα ορυκτά εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών με τις OpenAI, Anthropic και Google της Alphabet για τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα μάχης.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξορύκτης ή επεξεργαστής πολλών από τα ορυκτά που η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμα. Το Πεκίνο έχει αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα τα τελευταία χρόνια, παράγοντας ορυκτά με ζημία και πιέζοντας τις τιμές στην αγορά, γεγονός που έχει οδηγήσει δυτικούς ανταγωνιστές σε κλείσιμο.

Κινέζοι αξιωματούχοι δηλώνουν εδώ και καιρό ότι η Κίνα διαχειρίζεται τις εξαγωγές ορυκτών σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Το πρόγραμμα OPEN, το οποίο θα μεταβιβαστεί τον επόμενο χρόνο στον έλεγχο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Critical Minerals Forum (CMF), επικεντρώνεται εξαρχής σε μέταλλα με περιορισμένη ή ανύπαρκτη διαπραγμάτευση στις αγορές.

Το CMF ανέφερε ότι επικεντρώνεται στη συνεργασία με «εταίρους που χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις για τη διενέργεια δοκιμών αντοχής με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης» και στον «εντοπισμό και την υποστήριξη εμπορικά βιώσιμων έργων εξόρυξης και επεξεργασίας, και όχι στη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής».

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αποσκοπεί στην προώθηση συμφωνιών προμήθειας μετάλλων μεταξύ δυτικών εξορυκτικών εταιρειών και μεταποιητών, παρέχοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τις τιμές.

Για τους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν γερμάνιο, αντιμόνιο, γάλλιο και άλλα ορυκτά, είναι συχνά δύσκολο να εκτιμήσουν κατά πόσον οι κινεζικές τιμές αντανακλούν κλασικούς μηχανισμούς προσφοράς και ζήτησης.

Μια τιμή αντιμονίου που θα καθορίζεται από το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και θα υποστηρίζεται από το εμπορικό μπλοκ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ενισχύσει την κερδοφορία εταιρειών που αναπτύσσουν έργα αντιμονίου στις ΗΠΑ. Ωστόσο, θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για αυτοκινητοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν αντιμόνιο σε συγκολλητικές ουσίες και άλλα προϊόντα.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι τιμές που θα προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη θα μεταβάλλονται ή θα παραμένουν σταθερές, ούτε εάν θα καθορίζονται διμερώς μεταξύ των ΗΠΑ και κάθε συμμάχου ή θα εφαρμόζονται οριζόντια σε ολόκληρο το εμπορικό μπλοκ.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής παραμένει επίσης ασαφές, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει πρώτα να πείσει δεκάδες συμμάχους να συμμετάσχουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος.

Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Καναδά ανέφερε σε δήλωση προς το Reuters ότι «εργάζεται για την πλήρη κατανόηση και ανάλυση» της πρότασης για το εμπορικό μπλοκ ορυκτών.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ απομακρύνεται από την πρακτική της εγγύησης κατώτατων τιμών για μεμονωμένες εταιρείες, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το Κογκρέσο, παρότι πολλές εξορυκτικές επιχειρήσεις είχαν ζητήσει τέτοια στήριξη.

«Η κυβέρνηση εξακολουθεί, καλή τη πίστει, να προσπαθεί να ανταποκριθεί στα σήματα της αγοράς δημιουργώντας μια αρχιτεκτονική αξιόπιστων επενδύσεων, αλλά δεν διαθέτει το ένα εργαλείο που όλοι περίπου θα ήθελαν να χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Eric Robinson, ειδικός σύμβουλος στη νομική εταιρεία Baker Botts και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Γραφείου Στρατηγικού Κεφαλαίου του Πενταγώνου.

Το σχέδιο για τη δημιουργία τιμής αναφοράς ορυκτών και την υποστήριξή της μέσω δασμών έχει εγείρει ερωτήματα ως προς το αν οι δασμοί θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που περιέχουν κρίσιμα ορυκτά.

Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ διαθέτουν περιορισμένη βιομηχανία καθόδων και συνεπώς μικρή άμεση ανάγκη για λίθιο, ωστόσο φορητοί υπολογιστές με μπαταρίες ιόντων λιθίου εισάγονται συστηματικά από την Ταϊβάν και άλλες χώρες. Οι κατασκευαστές έχουν διαχρονικά εκφράσει προτίμηση για την προμήθεια ορυκτών από τη φθηνότερη δυνατή πηγή.

«Μπορείς να προσπαθήσεις να ορίσεις κάτι που προσεγγίζει μια κατώτατη τιμή, αλλά τελικά τα εμπορικά εμπόδια δεν θα εγγυηθούν σε κάποιον πίσω από το τείχος των δασμών μια πραγματική κατώτατη τιμή, διότι πολλοί παραγωγοί θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται με βάση την τιμή», δήλωσε ο Nathaniel Horadam, πρώην στέλεχος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ που διαχειρίστηκε προγράμματα χρηματοδότησης κρίσιμων ορυκτών επί των κυβερνήσεων Μπάιντεν και Τραμπ.

Το πρόγραμμα OPEN αναπτύσσεται παράλληλα με ιδιωτικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση της διαφάνειας. Ο όμιλος CME Group σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο παγκοσμίως συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για σπάνιες γαίες, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters.

Αμερικανικές εξορυκτικές εταιρείες δηλώνουν ότι στηρίζουν ένα σχέδιο τιμής αναφοράς με δασμούς, το οποίο θα μπορούσε να τις βοηθήσει να αντισταθμίσουν τις κινεζικές πρακτικές ντάμπινγκ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους επιτρέψει να επιτύχουν κερδοφορία.

«Γνωρίζω αρκετά καλά ποια είναι η τιμή παραγωγής του βολφραμίου στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Oliver Friesen, διευθύνων σύμβουλος της Guardian Metal Resources, η οποία αναπτύσσει δύο ορυχεία στη Νεβάδα για το μέταλλο που χρησιμοποιείται στη σκλήρυνση του χάλυβα. «Θα ήθελα να διασφαλίσω ότι οποιαδήποτε τιμή αναφοράς θα βρίσκεται πάνω από αυτό το επίπεδο.»

Ο Τραμπ έχει διατάξει το Υπουργείο Άμυνας να μετονομαστεί σε Υπουργείο Πολέμου, αλλαγή που θα απαιτήσει ενέργεια από το Κογκρέσο.