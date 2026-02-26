Η Airbus εξασφαλίζει μια σημαντική παραγγελία για 120 επιβατικά αεροσκάφη από την Κίνα, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.

«Μόλις λάβαμε την είδηση ότι η ηγεσία της Κίνας θα παραγγείλει μεγάλο αριθμό επιπλέον αεροσκαφών από την Airbus», σημείωσε ο ο Μερτς στους δημοσιογράφους, μετά από δείπνο με τον Σι Τζινπίνγκ, θέτοντας τον συνολικό αριθμό έως και 120, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μερτς δεν προσδιόρισε τους τύπους αεροσκαφών που σκοπεύει να παραγγείλει η Κίνα ή πότε θα πραγματοποιηθεί η αγορά.

Η Airbus είναι πολυεθνική ευρωπαϊκή κοινοπραξία, με βασικές χώρες συμμετοχής τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αεροσκάφη κατασκευάζονται σε διάφορα εργοστάσια σε αυτές τις χώρες, ενώ υπάρχουν και γραμμές τελικής συναρμολόγησης σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Κίνα χρησιμοποιεί υψηλού προφίλ πολιτικές επισκέψεις για να επισφραγίσει εταιρικές συμφωνίες και η Airbus, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της Ευρώπης, έχει επωφεληθεί σημαντικά από αυτή την πρακτική. Ο κατασκευαστής αεροσκαφών διαθέτει γραμμή τελικής συναρμολόγησης στο Tianjin, όπου κατασκευάζει κυρίως αεροσκάφη τύπου A320, τα οποία προορίζονται κυρίως για τοπικές αεροπορικές εταιρείες.

Όπως αναφέρει το capital.gr, η Κίνα συνήθως παραγγέλνει αεροσκάφη από την Airbus και την Boeing σε μεγάλες ποσότητες και στη συνέχεια τα κατανέμει μεταξύ των κρατικών αεροπορικών της εταιρειών. Η χώρα είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορίας παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και έχει προσπαθήσει να εισέλθει στο δίπολο Boeing-Airbus με το δικό της μοντέλο Comac C919, που έχει παρόμοιο μέγεθος με τα Airbus A320 και Boeing 737.

Η ανακοίνωση του Μερτς έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Η Boeing έχει επωφεληθεί σημαντικά από την επιχειρηματική ατζέντα του Τραμπ, κερδίζοντας τακτικά μεγάλες παραγγελίες αεροσκαφών από χώρες που επισκέπτεται ο Αμερικανός ηγέτης.

Η προοπτική μιας νέας σειράς παραγγελιών κινεζικών αεροσκαφών έρχεται μετά από παραγγελίες και δεσμεύσεις που έλαβε η Airbus στο τέλος του προηγούμενου έτους για περίπου 150 αεροσκάφη από αεροπορικές εταιρείες, όπως η Air China Ltd. και η εταιρεία leasing αεροσκαφών China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd..

Η Κίνα δεν έχει παραγγείλει αμερικανικά αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια, αλλά θα μπορούσε να δεσμευτεί τελικά σε μια μεγάλη παραγγελία Boeing κατά την επίσκεψη του Τραμπ.

Ο καγκελάριος Μερτς μετέβη στην Κίνα συνοδευόμενος από μεγάλη αντιπροσωπεία επιχειρηματιών και εκπροσώπους σημαντικών γερμανικών εταιρειών, επιδιώκοντας να συζητήσει πρακτικά θέματα εμπορίου και επενδύσεων.

«Θέλουμε μια ισορροπημένη, αξιόπιστη, ρυθμισμένη και δίκαιη εταιρική σχέση με την Κίνα. Αυτή είναι η προσφορά μας και αυτά είναι τα πράγματα που ελπίζουμε και περιμένουμε από την κινεζική πλευρά» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο γερμανός καγκελάριος.