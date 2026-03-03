Το Ιράκ ενδέχεται να υποχρεωθεί να περικόψει την παραγωγή πετρελαίου του κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στις επόμενες ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να διέλθουν ελεύθερα από το Στενό του Ορμούζ προς τα λιμάνια φόρτωσης, ανέφεραν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ήδη από σήμερα, η χώρα προχώρησε σε μείωση της παραγωγής κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Ρουμέιλα και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Όπως πρόσθεσαν, οι διαταραχές στις εξαγωγές, λόγω της ακινητοποίησης δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, έχουν οδηγήσει τα αποθέματα πετρελαίου στα νότια λιμάνια του Ιράκ σε οριακά επίπεδα.