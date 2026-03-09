Με ισχυρές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου προκαλούν έντονη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 2,15% στις 585 μονάδες, αντανακλώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στα περισσότερα χρηματιστήρια της ηπείρου.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει απώλειες 1,74% στις 10.105 μονάδες. Στη Γερμανία, ο DAX υποχωρεί κατά 2,52% στις 22.965 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει πτώση 2,46% στις 7.797 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στις αγορές της Νότιας Ευρώπης, με τον ιταλικό FTSE MIB να χάνει 2,47% στις 43.063 μονάδες και τον ισπανικό IBEX 35 να υποχωρεί κατά 2,52% στις 16.631 μονάδες.

Η αρνητική εικόνα των αγορών συνδέεται άμεσα με τη ραγδαία άνοδο στις τιμές ενέργειας. Το πετρέλαιο πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται μεταξύ άλλων στην απόφαση μεγάλων παραγωγών της Μέσης Ανατολής –μεταξύ αυτών το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– να περιορίσουν την παραγωγή, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που αποτελεί βασικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Οι αγορές ενέργειας εμφανίζονται ιδιαίτερα νευρικές, με την τιμή του «μαύρου χρυσού» να σημειώνει άλμα σχεδόν 30%. Οι διακοπές στις μετακινήσεις δεξαμενόπλοιων και οι αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν ήδη επιβραδύνει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ενώ ιδιαίτερα εκτεθειμένη θεωρείται η Ασία λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινής αποδέσμευσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η αύξηση των βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου αποτελεί «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Το αρνητικό κλίμα επεκτείνεται και στις άλλες διεθνείς αγορές. Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και τα futures της Wall Street κινούνται πτωτικά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος της ενέργειας θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.