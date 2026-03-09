Οι χώρες της G7 “δεν βρίσκονται ακόμη σε αυτό το στάδιο” όσον αφορά την οργάνωση μιας παγκόσμιας αποδέσμευσης έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου ως απάντηση στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με τη Γαλλία, η οποία κατέχει την τρέχουσα προεδρία της ομάδας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Roland Lescure έκανε τη δήλωση μετά από μια διαδικτυακή συνάντηση για να συζητηθεί ο αντίκτυπος του πολέμου με το Ιράν στις ενεργειακές αγορές.

“Συμφωνήσαμε να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων για τη σταθεροποίηση της αγοράς”, δήλωσε μετά από τη διαδικτυακή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7.

Το Brent περιόρισε την άνοδο που νωρίτερα είχε φτάσει έως και το 29%, όταν έγινε γνωστό ότι η G7 θα συζητούσε πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων στο πλαίσιο των συνομιλιών για τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Οι τιμές εκτοξεύονται καθώς παραγωγοί σε όλη τη Μέση Ανατολή αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή, ενώ το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα των δεξαμενόπλοιων, το Στενό του Ορμούζ, έχει ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργεί για τα τάνκερ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -που μαζί παράγουν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου- έχουν μειώσει την παραγωγή τους, επειδή το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον αρκετά δεξαμενόπλοια για να εξάγουν το πετρέλαιό τους.

Οι αποδεσμεύσεις αποθεμάτων συντονίζονται συνήθως από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας με έδρα το Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι οι υπουργοί Ενέργειας θα συναντηθούν επίσης στο Παρίσι την Τρίτη, στο περιθώριο ενός συνεδρίου για την πυρηνική ενέργεια.

Συντονισμένες αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο πέντε φορές στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων δύο φορές ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πριν από αυτό, τα αποθέματα χρησιμοποιήθηκαν μετά από διαταραχές εφοδιασμού στη Λιβύη, τον τυφώνα Κατρίνα και κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου.

Η Γαλλία προήδρευσε της διαδικτυακής συνάντησης με τους υπουργούς Οικονομικών της ομάδας για να συζητηθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ήδη αισθάνονται τις επιπτώσεις των διαταραχών στη Μέση Ανατολή, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων και την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών να αυξάνει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

capital.gr