Σταδιακές αυξήσεις στις τιμές καυσίμων στην Κύπρο αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου που καταγράφεται στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων Σάββας Προκοπίου.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε έντονη άνοδος στην τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. «Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ το βαρέλι διαπραγματευόταν περίπου στα 93 δολάρια, ενώ άνοιξε σήμερα γύρω στα 115 δολάρια, έφτασε μέχρι τα 117 και στη συνέχεια υποχώρησε περίπου στα 107 δολάρια», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να μετακυλιστούν σταδιακά και στη λιανική αγορά καυσίμων, όπως συμβαίνει συνήθως όταν αυξάνεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε μια πρώτη μικρή αύξηση της τάξης των περίπου δύο σεντ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.

«Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις, ενώ για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αναμένουμε κλιμακωτές αυξήσεις στα καύσιμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μετακύλιση των αυξήσεων γίνεται συνήθως σε διαδοχικά στάδια.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου επεσήμανε ότι η εξέλιξη των τιμών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι πιο ολοκληρωμένη εικόνα διαθέτουν οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, οι πρώτες αυξήσεις ξεκίνησαν όταν εντάθηκαν οι φόβοι για σύγκρουση στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια οι τιμές ενισχύθηκαν περαιτέρω. Την περασμένη Παρασκευή, όπως είπε, καταγράφηκε άνοδος περίπου 10 δολαρίων στο βαρέλι μέσα σε μία ημέρα.

Παράλληλα, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο και είχαν στόχο πετρελαιοπηγές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η τιμή του αργού πετρελαίου κατέγραψε νέα έντονη άνοδο.

Ερωτηθείς εάν οι αυξήσεις που θα δουν οι καταναλωτές αυτή την εβδομάδα θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες της προηγούμενης, ο κ. Προκοπίου απάντησε ότι, «βάσει εμπειρίας, νομίζω ότι θα είναι πιο ψηλές».

Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να γίνει ακριβής πρόβλεψη για το ύψος των αυξήσεων, καθώς σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης στις αγορές ενέργειας οι συνθήκες μεταβάλλονται γρήγορα. Παρόμοια φαινόμενα, όπως είπε, είχαν παρατηρηθεί και το 2022 με την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, ώστε να σταθεροποιηθούν οι διεθνείς αγορές και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.