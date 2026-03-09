Το θέμα της σημερινής μεγάλης αύξησης (σχεδόν 30%) στην τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς τιμές, η οποία οδήγησε στη συντριβή του ψυχολογικού ορίου των 100 δολαρίων το βαρέλι (είναι ήδη στα 119 δολάρια, με ανοδική τάση) προκαλεί μεγάλη ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων στη λιανική αγορά το επόμενο διάστημα.

Η διαφαινόμενη μεγάλη αύξηση στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (και για τις ανάγκες της ΑΗΚ), αλλά και φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, επιβεβαιώνουν όσους ανησυχούν για ένα νέο γύρο μεγάλων αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη και άλλες περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν ορατό κίνδυνο σοβαρών πληθωριστικών τάσεων.

Το Reuters μεταδίδει από το πρωί της Δευτέρας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να αφήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμέτωπους με εβδομάδες ή μήνες υψηλότερων τιμών καυσίμων, ακόμη και αν η σύγκρουση, που διαρκεί μια εβδομάδα, τελειώσει γρήγορα, καθώς οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν ζημιές στις εγκαταστάσεις, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία.

«Το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι το αν τελικά θα φτάσουν σε σημείο όπου θα πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν τις πετρελαιοπηγές, κάτι που όχι μόνο θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή, αλλά θα καθυστερήσει και την απάντηση μόλις η σύγκρουση εκτονωθεί. Αυτό ενδεχομένως θα διατηρούσε αυτές τις τιμές για πολύ περισσότερο καιρό», δήλωσε στο Reuters ο Daniel Hynes, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ από τα κύρια νότια πετρελαϊκά πεδία έχει μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η χώρα δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσαν τρεις πηγές του κλάδου την Κυριακή. Η αποθήκευση αργού πετρελαίου έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα, δήλωσε αξιωματούχος της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Basra.

Η Kuwait Petroleum Corporation άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου το Σάββατο και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές, αν και δεν ανέφερε πόση παραγωγή θα σταματήσει. Οι επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή συνεχίστηκαν.

Το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας Φουτζάιρα των ΗΑΕ λόγω πτώσης συντριμμιών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο X ότι αναχαίτισε ένα drone που κατευθυνόταν προς το πετρελαιοπηγή Shaybah. Ο ισραηλινός στρατός έχει απειλήσει να σκοτώσει οποιονδήποτε αντικαταστήσει τον αποθανόντα Αλί Χαμενεΐ.