Οι υπουργοί Ενέργειας της Ομάδας των Επτά (G7), των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, συνεδρίασαν χθες στο Παρίσι, με φόντο την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι είναι “έτοιμοι” να λάβουν “όλα τα απαραίτητα μέτρα” σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ – IEA).

«Υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν την εφαρμογή δραστικών μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, περιλαμβανομένης της προσφυγής στα στρατηγικά αποθέματα», δήλωσαν οι υπουργοί Ενέργειας των G7, ενισχύοντας τη δέσμευση για άμεση δράση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ΔΟΕ προτείνει την άνευ προηγουμένου προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των G7, που θα συνεδριάσουν αύριο στο Παρίσι κατόπιν αιτήματος του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, με θέμα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, «θα ασχοληθούν αναμφίβολα» με το ζήτημα των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.