Άνοδο άνω του 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα για την προστασία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο αργού πετρελαίου WTI παραδόσεως Απριλίου ενισχυόταν κατά 2,8% στα 96,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Brent παραδόσεως ενισχυόταν κατά 3,13% στα 103,44 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας πάνω από το όριο των 100 δολαρίων.

Ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Marquee, δήλωσε ότι «ανάμεικτα μηνύματα έρχονται από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η αγορά επικεντρώνεται περισσότερο στις ενέργειες επί τόπου που παραμένουν κλιμακούμενες».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι ΗΠΑ προτρέπουν επίσης συμμάχους τους να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω της κρίσιμης αυτής ναυτιλιακής οδού. Οι κινήσεις πλοίων στο πέρασμα έχουν μειωθεί αισθητά μετά τις ιρανικές επιθέσεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING, ανέφερε ότι «η τεράστια κλίμακα της διαταραχής της προσφοράς πετρελαίου δυσκολεύει την αγορά να βρει μια επαρκή λύση».