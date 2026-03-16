Τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ επιτρέπουν οι ΗΠΑ προκειμένου όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διασφαλιστεί η επάρκεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας».

Ωστόσο, ο Σκοτ ​​Μπέσεντ απέφυγε να δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκούσε ο πόλεμος ή πότε το στενό θα άνοιγε ξανά πλήρως.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ιρανικά πλοία μεταφοράς πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται από την περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρεμβαίνουν στη διέλευσή τους.

«Τα ιρανικά πλοία ήδη βγαίνουν και τους έχουμε επιτρέψει να το κάνουν, ώστε να συνεχιστεί η τροφοδοσία της υπόλοιπης παγκόσμιας αγοράς» δήλωσε χαρακτηριστικά, δήλωσε μιλώντας στο CNBC News.

«Θα πρέπει να αρχίσει να εντείνεται προτού υπάρξουν στολίσκοι ή προστατευτικές αρμάδες στον Κόλπο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που θα αφήσουν οι Ιρανοί. Και προς το παρόν, είμαστε εντάξει με αυτό. Θέλουμε να εφοδιάζεται η αγορά».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα της Ουάσινγκτον για τη σύγκρουση, ο Μπέσεντ απάντησε: «Δεν ξέρω πόσες εβδομάδες θα χρειαστούν».

Να σημειωθεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ ότι ασκεί πίεση σε «τουλάχιστον επτά» χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες για την ασφάλεια και το επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

The U.S. is allowing Iranian oil tankers to transit the Strait of Hormuz, Treasury Secretary Scott Bessent told CNBC on Monday.



"The Iranian ships have been getting out already, and we've let that happen to supply the rest of the world," Bessent said.

