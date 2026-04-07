Σε ανακοίνωση σημαντικής ανακάλυψης φυσικού αερίου στα ανοιχτά των μεσογειακών ακτών της Αιγύπτου προχώρησαν την Τρίτη η αιγυπτιακή πλευρά και ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο επιχειρεί να ενισχύσει την ενεργειακή του ασφάλεια εν μέσω των επιπτώσεων από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής εταιρείας, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το κοίτασμα Temsah στην ανατολική Μεσόγειο κάνουν λόγο για περίπου 2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφερε ότι η ανακάλυψη περιλαμβάνει επίσης περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων πετρελαίου και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους εισαγωγών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια συγκυρία αυξημένης πίεσης για την Αίγυπτο, καθώς οι προμήθειες φυσικού αερίου από το Κατάρ και το Ισραήλ έχουν διαταραχθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, το Κάιρο έχει υιοθετήσει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των οποίων περιορισμοί στις εταιρείες, αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και επιβράδυνση κυβερνητικών έργων.

Ο πρωθυπουργός Mostafa Madbouly είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος σχεδόν τριπλασίασε τον λογαριασμό για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ο οποίος αυξήθηκε από 560 εκατομμύρια δολάρια σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου, το πηγάδι Denise W προετοιμάζεται τώρα για δοκιμές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα ακολουθήσουν νέες γεωτρήσεις και η κατασκευή υπεράκτιας πλατφόρμας παραγωγής, πριν το κοίτασμα τεθεί σε λειτουργία.

Η νέα ανακάλυψη επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο της Αιγύπτου στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου. Το 2015, η ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ, του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Μεσογείου με εκτιμώμενα αποθέματα 30 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, είχε ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η χώρα θα μπορούσε να καταστεί αυτάρκης και σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η Αίγυπτος επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος επεξεργασίας και εξαγωγής, αξιοποιώντας τους τερματικούς σταθμούς υγροποίησης που διαθέτει για τη διαχείριση υπεράκτιου φυσικού αερίου και από άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου.