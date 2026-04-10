Με μεικτά πρόσημα και περιορισμένες μεταβολές κινούνται την Παρασκευή τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακάμψουν από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την εκεχειρία και τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται κοντά στις 613 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,10%.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα στις 10.612 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 8.244 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,22% στις 23.830 μονάδες.

Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,10% στις 47.365 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 κινείται οριακά πτωτικά στις 18.087 μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο. Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Οι ασιατικές αγορές αντέδρασαν θετικά στις σχετικές εξελίξεις, ωστόσο στην Ευρώπη οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής. Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, καθώς η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατήρησε τη νευρικότητα των traders.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των αγορών.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο για δεύτερη διαδοχική ημέρα, μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι η παραγωγική της ικανότητα έχει μειωθεί εξαιτίας επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Παρά την ανοδική αντίδραση, τα συμβόλαια εξακολουθούν να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Ιούνιο.

Το Brent ενισχύεται κατά 0,83% στα 96,73 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο 1,2% που σημείωσε την Πέμπτη, σε μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα. Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, παραμένει χαμηλότερα κατά περίπου 11%, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν την Τρίτη.

Το WTI διαμορφώνεται στα 98,57 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,71%.

Αντίθετα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται πτωτικά. Τα ολλανδικά συμβόλαια Μαΐου υποχωρούσαν κατά 2,6% στα 44,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις πρωινές συναλλαγές στο Άμστερνταμ.