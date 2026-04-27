Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, καθώς δεν υπήρξε συνέχεια στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά παραμένει υπό πίεση, ενώ η ναυσιπλοΐα στο στενό του Oρμούζ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, λόγω του διπλού ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε κατά 2,11%, στα 107,55 δολάρια, ενώ το WTI κατέγραψε άνοδο 2,14%, στα 96,42 δολάρια.