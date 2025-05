Το έντονο ενδιαφέρον Κυπρίων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για επαναπατρισμό επιβεβαιώθηκε κατά την εκδήλωση της εθνικής πρωτοβουλίας Brain Gain Initiative «Minds in Cyprus» στο Λονδίνο την Τετάρτη, αναφέρει ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, το οποίο εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότεροι από εξακόσιοι Κύπριοι επαγγελματίες, που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανταποκρίθηκαν στο κοινό κάλεσμα της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και του Invest Cyprus επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για επαναπατρισμό και αναδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας να προσελκύει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς του Προέδρου του Invest Cyprus, Ευγένιου Ευγενίου, και του Προέδρου του «Cypriots in the City», Φάνου Θεοφάνους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας και στη στρατηγική σημασία της προσέλκυσης κορυφαίων στελεχών για τη μετεξέλιξη της χώρας σε περιφερειακό επιχειρηματικό κόμβο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε το κυβερνητικό Σχέδιο Δράσης Προσέλκυσης Ταλέντων, σκιαγραφώντας τα φορολογικά, επενδυτικά και κοινωνικά κίνητρα που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό καριέρας για υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματίες της διασποράς. Με κεντρικό μήνυμα «Reconnecting Talent, Transforming Cyprus», ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη δέσμευση της πολιτείας για ένα περιβάλλον καινοτομίας και ευημερίας, σημειώνεται.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «A Changing Cyprus: New Horizons for Talent and Enterprise», στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταυρού, η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, και ανώτερα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.

Η συζήτηση ανέδειξε τους στρατηγικούς άξονες του νέου οικονομικού μοντέλου της Κύπρου και τις προοπτικές που προσφέρει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συζήτηση, πάνελ «Why I Went Back: Stories of Return, Belonging and Impact», όπου έξι επιτυχημένοι επαναπατρισθέντες μοιράστηκαν τις εμπειρίες και την πορεία ενσωμάτωσής τους στο κυπριακό επιχειρηματικό οικοσύστημα, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές στο ακροατήριο.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης, κατά την οποία περισσότερες από είκοσι κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα συνομίλησαν με τους παρευρισκόμενους επαγγελματίες, διερευνώντας δυνατότητες επαναπατρισμού και συνεργασίας στην Κύπρο.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής σηματοδοτεί την αφετηρία μιας συντονισμένης προσπάθειας αντιστροφής του Brain Drain σε Brain Gain και θέτει ισχυρά θεμέλια για τις επόμενες δράσεις του προγράμματος, αναφέρει το ΚΕΒΕ.