Αν έχεις μια δυνατή ιδέα για startup και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, το Future Founders Academy είναι το σημείο εκκίνησης που έψαχνες. Το νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προσφέρει χρηματοδότηση €25.000, καθοδήγηση, εκπαίδευση και όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να μετατρέψεις την ιδέα σου σε πράξη.

Τι είναι το Future Founders Academy;

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Εστιάζει σε νέους που έχουν μια ιδέα για προϊόν ή υπηρεσία και θέλουν να την αναπτύξουν χωρίς να φοβούνται την αποτυχία.

Με τη στήριξη του ΙδΕΚ, θα λάβεις:

Χρηματοδότηση €25.000 για πειραματισμό, δοκιμές και ανάπτυξη.

για πειραματισμό, δοκιμές και ανάπτυξη. Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας για κάθε στάδιο της προσπάθειας.

για κάθε στάδιο της προσπάθειας. Εξειδικευμένη εκπαίδευση στη δημιουργία startup και την ανάπτυξη προϊόντων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Αν είσαι:

Κάτοικος Κύπρου

Έχεις αποφοιτήσει τα τελευταία 3 χρόνια

Και είσαι έτοιμος/η να τολμήσεις

τότε το πρόγραμμα Future Founders είναι για εσένα.

Τι χρειάζεται για την αίτηση;

Ένα τρίλεπτο βίντεο pitch στα αγγλικά

στα αγγλικά Μια σύντομη περιγραφή της ιδέας σου

👉 Προθεσμία υποβολής: 8 Οκτωβρίου 2025

📍 Μάθε περισσότερα:

research.org.cy/future-founders-academy

📝 Κάνε αίτηση εδώ:

forms.gle/LnUtTu8qC9TQNGRH6

📩 Ερωτήσεις: support@research.org.cy | ☎️ +357 22205000

Το μέλλον των startups ξεκινά από εσένα

Μην αφήσεις την ιδέα σου στο συρτάρι. Το Future Founders Academy είναι η ευκαιρία σου να τη δοκιμάσεις, να αποτύχεις, να μάθεις και να πετύχεις. Το startupper signal που περίμενες μόλις ήρθε.