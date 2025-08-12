Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, άρχισε η καταβολή της φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Πληρωμές με σειρά προτεραιότητας

Οι καταβολές γίνονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής αίτησης, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήδη έχουν λάβει τη χορηγία 3.326 φοιτητές.

Συνεχής διαδικασία καταβολών

Η Υπηρεσία θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλους τους αιτηθέντες.