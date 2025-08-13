Η καταβολή οικονομικής στήριξης στους πρώτους πληγέντες από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Επαρχία Λεμεσού ξεκίνησε, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η διαδικασία αφορά την αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες, στη βάση των εκτιμήσεων κόστους που διενήργησε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Προτεραιότητα στις μόνιμες κατοικίες και στις μερικές καταστροφές

Η αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους πληγέντες βρίσκεται σε εξέλιξη, με προτεραιότητα στις μόνιμες κατοικίες και στις περιουσίες που υπέστησαν μερική καταστροφή. Παράλληλα, γίνεται κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων ολικής καταστροφής, ώστε να εξασφαλιστεί άμεση οικονομική ενίσχυση και για αυτές τις οικογένειες.

Επικοινωνία με τους δικαιούχους για αποδοχή ποσών

Παρά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε καταβάλλει προσπάθειες για ταχεία διεκπεραίωση. Ήδη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των πρώτων φακέλων και οι δικαιούχοι κλήθηκαν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της αποζημίωσης.

Έκτακτη στήριξη σε 286 δικαιούχους

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η καταβολή εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες των πληγέντων. Συνολικά, 286 δικαιούχοι έλαβαν οικονομική βοήθεια, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε περίπου €2 εκατ.

Στόχος η ταχεία επιστροφή στην καθημερινότητα

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την υλοποίηση της διαδικασίας με γοργούς ρυθμούς, ώστε οι πληγέντες να επιστρέψουν το συντομότερο στην κανονικότητά τους.