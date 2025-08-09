Ο «Φ» αποκαλύπτει την πρόταση του ΕΤΕΚ ως προς τα ποσά αποζημίωσης ιδιοκτητών οικοδομών οι οποίες, είτε καταστράφηκαν ολοσχερώς είτε υπέστησαν ζημιές κατά την τελευταία πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, ώστε να μπορούν οι ιδιοκτήτες, να υπολογίσουν περίπου πόση αποζημίωση δικαιούνται σε ρευστό.

Οι τιμές που προτείνει το ΕΤΕΚ μάλλον δεν θα διαφοροποιηθούν, αν ληφθεί υπόψιν η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών ότι «η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών θα διενεργηθεί από τα μέλη του ΕΤΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα». Είπε επίσης, πως «για την εκτίμηση των ζημιών θα χρησιμοποιηθούν τρέχουσες τιμές αγοράς».

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής, η πρόταση του Επιμελητηρίου σχετίζεται και με το είδος της κάθε κατασκευής, αν δηλαδή μία οικοδομή είναι συμβατική (όπως είναι οι περισσότερες οικοδομές) ή αν είναι μεταλλική, από πλίνθο, σύμμεικτη, ξύλινη ή από πέτρα.

Γίνεται επίσης διαχωρισμός όταν πρόκειται για την κύρια οικοδομή ή για βοηθητική. Σε πολύ αδρές γραμμές, η αποζημίωση που προτείνεται κυμαίνεται μεταξύ €1.200 και €1.900 ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ), αναλόγως των υλικών με τα οποία είναι κατασκευασμένη.

Ειδικότερα, στην πρόταση του ΕΤΕΚ, η οποία παρουσιάστηκε σε λειτουργούς του υπουργείου Εσωτερικών (ο υπουργός κατά την ώρα της παρουσίασης παρακολουθούσε τη συνεδρία της Βουλής για την πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού), προτείνονται τα ακόλουθα:

-Για συμβατικές οικοδομές (τούβλα, μπετόν κοκ) αποζημίωση μεταξύ €1.600-€1.800 ανά τετραγωνικό μέτρο.

-Για οικοδομές με μεταλλική δόμηση, προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €1.600-€1.800 ανά τ.μ.

-Για οικοδομές από πλίνθο (πλινθαρένιες) προτείνονται μεταξύ €1.700-€1.800.

-Για οικοδομές σύμμεικτης κατασκευής προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €1.600-€1.800.

-Για οικοδομές ξύλινης δόμησης προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €1.200-€1.400.

-Για οικοδομές ξηρολιθοδομής (από πέτρα) προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €1.750-€1.900.

Όσον αφορά τις βοηθητικές κατοικίες, το Επιμελητήριο προτείνει:

-Όταν η βοηθητική οικοδομή είναι φτιαγμένη από συμβατικά υλικά, προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €700-€800 ανά τετραγωνικό μέτρο.

-Για βοηθητικές οικοδομές με μεταλλική δόμηση προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €300-€500 ανά τ.μ.

-Για οικοδομές από πλιθάρι προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €300-€500 ανά τ.μ.

-Για οικοδομές κατασκευασμένες από σύμμεικτα υλικά προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €200-€400 ανά τ.μ.

-Για ξύλινες οικοδομές προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €200-€400 ανά τ.μ.

-Για οικοδομές από πέτρα προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €300-€600 ανά τ.μ.

Όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες, προτείνονται οι ακόλουθες αποζημιώσεις:

-Για πέργολα/υπόστεγο, προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €80-€170 ανά τετραγωνικό μέτρο.

-Για πλακόστρωτο προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €50-€90 ανά τ.μ.

-Για περίφραξη από αλουμίνιο προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €180-€200 το τρεχούμενο μέτρο.

-Για ξύλινη περίφραξη προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €100-€120 το τρεχούμενο μέτρο.

-Για περίφραξη από σκυρόδεμα προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €220-€250 το τρεχούμενο μέτρο.

-Για σκυρόδεμα από πέτρα προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €250-€300 ανά τ.μ.

-Για περίφραξη από σύρμα προτείνεται αποζημίωση μεταξύ €50-€70 ανά τ.μ.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής ανέφερε στον «Φ», πως για τις προτάσεις που υπέβαλε το Επιμελητήριο ελήφθησαν υπόψιν όλες οι παράμετροι, με βάση και τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πάντως, η πρόταση του Επιμελητηρίου λαμβάνει πρόνοια ακόμη και για το κόστος καθαρισμού των μπάζων και προτείνει τα ακόλουθα:

-Κόστος κατεδάφισης, καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων: Στην περίπτωση ολικής καταστροφής 10% επί του κόστους επαναφοράς του κελύφους.

-Κόστος κατεδάφισης, καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων (στην περίπτωση μερικής καταστροφής), να γίνεται εκτίμηση ανά περίπτωση.

-Δεν κρίνεται απαραίτητο να δοθεί αποζημίωση για καθαρισμό και διαχείριση αποβλήτων σε περιπτώσεις ζημιών ήσσονος σημασίας.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. Κωνσταντής, μέχρι σήμερα οι ομάδες του ΕΤΕΚ έχουν ασχοληθεί με περιπτώσεις που επισημάνθηκαν ως μερικώς κατεστραμμένες και αυτές κυμαίνονται στις 300 από τις περίπου 700 περιπτώσεις ζημιών.

Από αυτές περίπου το 70% αποτελούν περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν από τις ομάδες του ΕΤΕΚ ως ήσσονος σημασίας. Το κόστος επαναφοράς στη συντριπτική πλειοψηφία τους κυμαίνεται από 3.000 μέχρι 15.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Ως προς το τι θεωρείται η ζημιά σε ένα σπίτι ότι είναι ήσσονος σημασίας, μεγάλη κοκ, το ΕΤΕΚ υποδεικνύει:

Ήσσονος σημασίας θεωρούνται οι ζημιές που δεν προκάλεσαν ουσιαστικές φθορές στη δομή ή στη λειτουργικότητα του κτηρίου και περιορίζονται κάτω του 5% του συνόλου του κτηρίου. Αυτές περιορίζονται σε επιφανειακά σημεία ή εξωτερικά στοιχεία και έχουν μικρή ή μηδαμινή επίδραση στην ασφάλεια, τη στατικότητα ή τη χρήση του κτηρίου. Δεν απαιτούνται τεχνικές επεμβάσεις πέρα από απλό καθαρισμό ή συνήθη συντήρηση.

Χαρακτηριστικά των ζημιών ήσσονος σημασίας:

-Μαυρίσματα ή ελαφρά υπολείμματα καπνού σε τοίχους ή οροφές.

-Ήπια αλλοίωση χρωμάτων λόγω θερμότητας.

-Τοπική μυρωδιά καπνού χωρίς υλικές φθορές.

-Δεν υπάρχουν δομικές ή μηχανολογικές βλάβες.

Ήπιες ζημιές μεταξύ 5%-25%: Αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτιά περιορίστηκε στα εξωτερικά στοιχεία του κελύφους. Το κτήριο παρουσιάζει περιορισμένες ζημιές, που αφορούν κυρίως επιφανειακές φθορές ή και καταστροφή εξωτερικών στοιχείων. Οι φλόγες ή ο καπνός έχουν προκαλέσει αλλοιώσεις σε τελειώματα, επενδύσεις τοίχων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και πιθανόν σε κάποια ανοίγματα (πόρτες/παράθυρα). Η φέρουσα κατασκευή φαίνεται να παραμένει ακέραια και δεν απαιτείται ενίσχυση.

Παραδείγματα:

• Ελαφρά καψίματα σε ξύλινα στοιχεία.

• Μαυρισμένοι τοίχοι από καπνό.

• Επισκευές με ελαιοχρωματισμό και καθαρισμούς.

Μέτριες ζημιές μεταξύ 25-50%. Αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτιά επηρέασε και εσωτερικούς χώρους. Το κέλυφος έχει υποστεί πιο εκτενείς φθορές, χωρίς όμως να κινδυνεύει η στατική του επάρκεια. Μπορεί να έχει καταστραφεί εκτενώς ή ολικά η στέγη, υπάρχουν ζημιές στα εσωτερικά δάπεδα, ή τους εσωτερικούς τοίχους, καταστροφές σε κουφώματα, σοβαρές ζημιές σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πιθανή μερική αποσταθεροποίηση μη φερόντων στοιχείων.

Παραδείγματα:

• Μερική ή ολική κατάρρευση οροφής ή διαχωριστικών τοίχων.

• Τοπικά ραγίσματα στο φέροντα οργανισμό.

• Καταστροφή στέγης, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά το υπόλοιπο κέλυφος.

Αντικατάσταση υλικών και ενισχύσεις δευτερευόντων στοιχείων

Σημαντικές/εκτενείς ζημιές μεταξύ 50-75%: Αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές ή εκτεταμένες βλάβες στο κτήριο, με ενδεχόμενη επηρεασμένη φέρουσα ικανότητα σε επιμέρους σημεία. Κατασκευές εκτός του κελύφους έχουν καταστραφεί, ενώ κατά το γενικό κανόνα καταστράφηκε ολοσχερώς η στέγη και υπάρχουν εκτενείς ζημιές και εντός του κελύφους. Πολλές κατασκευαστικές και λειτουργικές υποδομές έχουν καταστραφεί, ενώ ενδέχεται να απαιτείται εκτεταμένη επισκευή.

Παραδείγματα:

• Μερική κατάρρευση δομικών στοιχείων.

• Σοβαρές ρωγμές σε υποστυλώματα ή δοκούς.

• Ολική καταστροφή στέγης.

• Εκτενείς ζημιές εντός του κελύφους.