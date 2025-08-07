Η Κύπρος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από όσους αναζητούν τις κομπίνες. Υπάρχουν και οι εθελοντές, που εμφανίζονται κάθε φορά που προκύπτει κάποιο κακό για τον τόπο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους αφιλοκερδώς, ύστερα από ένα χρόνο εργασίας, για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους τη στιγμή που ο κλάδος τους έχει κατεβάσει τα ρολά για διακοπές.

Ο λόγος για πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και επιμετρητές ποσοτήτων, οι οποίοι αντί σε κάποια παραλία μαζεύονται στα γραφεία του ΕΤΕΚ με σκοπό να εκτιμήσουν τις ζημιές των οικοδομών που έχουν καταστραφεί ή υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της τελευταίας πυρκαγιάς στη Λεμεσό. Μαζί με αυτούς και στελέχη και υπάλληλοι του Επιμελητηρίου οι οποίοι συνδράμουν το έργο των εθελοντών.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής ανέφερε, πως στο Επιμελητήριο έχουν σταλεί 700 περιπτώσεις οικοδομών οι οποίες υπέστησαν ζημιές κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές και οι οποίες χρήζουν εκτίμησης ώστε να καταβληθούν στους ιδιοκτήτες οι αποζημιώσεις τις οποίες έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, το έργο ανέλαβαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο διακοπών μέλη του ΕΤΕΚ (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και επιμετρητές) με σκοπό να ολοκληρώσουν το έργο της εκτίμησης το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Κωνσταντής εκθείασε τους συναδέλφους του για τον ρόλο που ανέλαβαν σε εθελοντική βάση. Δεν είναι μόνο ότι ανέλαβαν αμισθί το συγκεκριμένο έργο αλλά και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να ήταν διακοπές ή προτού φύγουν για διακοπές να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητες των γραφείων τους, είπε ο κ. Κωνσταντής. Τα άφησαν όλα συναισθανόμενοι τις συνθήκες που βιώνουν οι πληγέντες συνάνθρωποι μας και την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να αποζημιωθούν και να επανέλθουν το συντομότερο σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, υπήρξε μέρα κατά την οποία εργάστηκαν 15 συνεργεία τα οποία αποτελούνταν από τρία άτομα έκαστο.

Διαβεβαίωσε δε, πως οι εκτιμήσεις διενεργούνται στη βάση διεθνών προτύπων. Στον καθορισμό της εκτίμησης των ζημιών οι ομάδες των ειδικών στηρίζονται στο έντυπο που περιγράφει την επιτόπια κατάσταση και σε φωτογραφίες ενώ αξιολογείται η κάθε περίπτωση αναλόγως των δεδομένων της και του εύρους της καταστροφής.

Από τις 700 περιπτώσεις, οι περίπου 350 περιπτώσεις αφορούν περιορισμένες ζημιές. Οι 300 περιπτώσεις που εκτιμήθηκαν αφορούν μερικώς κατεστραμμένες οικοδομές ενώ σύντομα ολοκληρώνονται και οι υπόλοιπες 50. Παράλληλα, άρχισε και η εκτίμηση των οικιών που παρουσιάζουν ολική καταστροφή και μέχρι στιγμής έχουν εκτιμηθεί περίπου 70 από αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από το ΕΤΕΚ, ο μέσος όρος αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ €3.000 – €15.000 αλλά αυτές είναι οι οικοδομές με τις ελάχιστες ζημιές. Ο όγκος των ζημιών, και κατ’ επέκταση των αποζημιώσεων, θα διαφανεί με την εκτίμηση των υπολοίπων περίπου 350 κτηρίων/υποστατικών.

Γενικά, οι ζημιές διαχωρίστηκαν σε ήσσονος σημασίας, σε ήπιες, σε μέτριες ζημιές, σε σημαντικές ενώ υπάρχει και η ολική καταστροφή.

Αναμένεται περίπου 70% των εκτιμήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη βδομάδα.

Ο κατάλογος που ετοιμάστηκε (σε πρώτη φάση) θα παραδοθεί στο υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα αναλάβει τα περαιτέρω.