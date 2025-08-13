Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) αναφέρει ότι εργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα με άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστούν η επάρκεια ηλεκτρισμού, η ασφάλεια προμήθειας και η μείωση του κόστους.

Αυξημένη ζήτηση και ανάγκη για αναβάθμιση

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών επιβαρύνουν το σύστημα, με αποτέλεσμα η ζήτηση από συμβατικές μονάδες στις ώρες αιχμής (18:00 – 21:00) να αυξηθεί το καλοκαίρι του 2025 κατά 11%, φτάνοντας τα 1.040 MW από 940 MW το 2024.

Το ΥΕΕΒ σημειώνει ότι με την υλοποίηση υποδομών και την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου μέσω των δεκαετών προγραμμάτων των Διαχειριστών Μεταφοράς και Διανομής, γίνονται σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του ενεργειακού σχεδίου.

Τα έργα που προωθεί το Υπουργείο

Έλευση Φυσικού Αερίου

Το ΥΕΕΒ αναφέρει ότι η Κυβέρνηση διασφάλισε την παραλαβή του FSRU «Προμηθέας» για το τερματικό του Βασιλικού και την ανάθεση σε διεθνή σύμβουλο έργου για την ταχεία ολοκλήρωσή του. Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Όπως επισημαίνεται, η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και οι εμπορικές συναλλαγές ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2025, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ και τη μείωση των τιμών. Αποθήκευση Ηλεκτρισμού

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι προωθείται σύστημα αποθήκευσης ενσωματωμένο στο δίκτυο, με ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο 2026, καθώς και επιπλέον υποδομές αποθήκευσης σε σταθμούς ΑΗΚ, ιδιωτικές μονάδες και οικιακά συστήματα. Ενεργειακή αυτονομία καταναλωτών

Το ΥΕΕΒ δηλώνει ότι ενισχύει τα σχέδια αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με χρήση ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης, μειώνοντας το κόστος για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Αναβάθμιση Σταθμού Δεκέλειας

Σύμφωνα με το Υπουργείο, βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση παλαιών μονάδων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα. Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις

Το ΥΕΕΒ τονίζει ότι προωθεί διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη για ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και επαρκή τροφοδοσία.

Επικέντρωση σε στοχευμένα αποτελέσματα

Το Υπουργείο σημειώνει ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός αποσκοπεί σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και αποφεύγοντας την αοριστολογία.