Καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών λειτουργίας υποστατικών στον Δήμο Αγίας Νάπας αποδίδονται στην πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφημένου Συστήματος “Ευαγόρας”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Ο Δήμος υπογράμμισε ότι είναι ο πρώτος παγκύπρια που εφαρμόζει εξ ολοκλήρου το νέο ενιαίο σύστημα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και προχωρά στην έκδοση όλων των σχετικών αδειών μέσω της νέας πλατφόρμας.

Έτοιμες οι υπηρεσίες για έκδοση αδειών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Νάπας είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην έκδοση αδειών εντός των επόμενων ημερών, νοουμένου ότι οι αιτητές πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αίτημα κατανόησης από τους πολίτες

Ο Δήμος αναγνώρισε ότι έχει προκληθεί ταλαιπωρία στους ενδιαφερόμενους, καλώντας τους σε κατανόηση ενόψει των αλλαγών που φέρνει η μεταρρύθμιση. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και η διατήρηση της Αγίας Νάπας ως πρωτοπόρου Δήμου στην εφαρμογή του συστήματος “Ευαγόρας”.