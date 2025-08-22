Η Βουλή το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε να προωθήσει αλλαγές στις πολλαπλές συντάξεις, όμως στον διάλογο – που κράτησε σχεδόν 18 μήνες μέχρι και τη ψήφιση των νόμων – δεν τέθηκε ποτέ επί τάπητος ένα άλλο προνόμιο που αφορά τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα και που θα μπορούσε έστω να συζητηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι βουλευτές δεν καταβάλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όμως είναι δικαιούχοι βουλευτικής – και όχι μόνο – σύνταξης. Και αυτό διότι καταβάλλουν ένα ποσό της τάξεως των 529 ευρώ τον μήνα (για το 2025) το οποίο υπολογίζεται κάθε χρόνο βάσει των αυξήσεων στους μισθούς τους. Για παράδειγμα κατά το 2023 αυτό το ποσό ήταν στα 487 ευρώ, ενώ κατά το 2024 στα 519 ευρώ.

Αυτό το ποσό, περιγράφεται στις καταστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου, για τη μισθοδοσία των βουλευτών, ως αποκοπή για το «Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδωρήματος», όμως ουσιαστικά δεν αποτελεί συνταξιοδοτικό σχέδιο, αφού αυτά τα χρήματα απλά καταλήγουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Και βουλευτές και εργαζόμενοι

Το ότι οι βουλευτές εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δικαίωμα που έχουν μόνο τα δύο ανώτατα αξιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται από κάποιους ως υπερπρονόμιο, αφού σε συνδυασμό με το ότι έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να εργάζονται ταυτόχρονα με τη θητεία τους, τους επιτρέπει και να έχουν επιπλέον μισθό πέραν των αμοιβών τους ως βουλευτές, αλλά και επιπλέον ασφαλιστικές μονάδες, αυξάνοντας έτσι το ποσό της σύνταξης τους για την περίοδο που βρίσκονται στη Βουλή.

Μάλιστα, το τελευταίο σημείο έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και από κάποιους βουλευτές που, εν αντιθέσει με τους συναδέλφους τους, αποφάσισαν να μην εργάζονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ώστε να παραμένουν συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι στα απαιτητικά καθήκοντα τους στα έδρανα της Βουλής.

Στον αντίποδα, πρέπει να σημειωθεί πως για άλλους κρατικούς αξιωματούχους (γενικός εισαγγελέας, βοηθός γενικός εισαγγελέας, γενικός ελεγκτής, υπουργοί, υφυπουργοί, επίτροποι, κλπ.) ορθώς αποκόπτονται από τη μισθοδοσία τους εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα καταβάλλουν και επιπλέον 635 ευρώ τον μήνα στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το εν λόγω σχέδιο.

Γιατί δεν καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Διερευνώντας το θέμα ο «Φ» εντόπισε τον λόγο, που βάσει νομοθεσίας, οι βουλευτές εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα περιγράφονται στον νόμο, οι βουλευτές δεν καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθότι το αξίωμα το οποίο κατέχουν δεν εμπίπτει στις ασφαλιστέες απασχολήσεις, ως αυτές ορίζονται στον Πρώτο Πίνακα Μέρος Ι του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Συγκεκριμένα, η αντιμισθία ή/ και αποζημίωση που λαμβάνουν οι εν λόγω Αξιωματούχοι δεν εμπίπτει στην έννοια του όρου «αποδοχές» όπως αυτές ορίζονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, επειδή δεν αποτελούν αντάλλαγμα εργασίας.

Δεν υπάρχει συνταξιοδοτικό σχέδιο

Νομικοί κύκλοι ανέφεραν στον «Φ» ότι οι βουλευτές, εφόσον το επιθυμούσαν, θα μπορούσαν να είχαν προωθήσει αλλαγές παράλληλα με τις προτάσεις για τις πολλαπλές συντάξεις, ώστε να μην εξαιρούνται και να καταβάλλουν κανονικά εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην Κύπρο.

Παράλληλα, σημειώθηκε πως το πιο ορθολογικό για όλες τις κατηγορίες, τόσο για τους βουλευτές όσο και για τους αξιωματούχους, θα ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού σχεδίου, το οποίο να εφαρμόζεται για όλους και να διασφαλίζει ότι τα ποσά σύνταξης και φιλοδωρήματος θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις εισφορές που καταβάλλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Φεύγουν με «γερά» εφάπαξ από τη Βουλή

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» η ετήσια ακαθάριστη σύνταξη των βουλευτών για μια πενταετία ανέρχεται στα 19.107 ευρώ και το εφάπαξ που λαμβάνουν με την αποχώρηση τους τα 89.166 ευρώ.

Για όσους βουλευτές ολοκληρώσουν δύο θητείες το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης τους εκτοξεύεται στα 52.545 ευρώ και το φιλοδώρημα φτάνει στα 245.210 ευρώ.

Τώρα, όσον αφορά τον μισθό τους, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ακαθάριστη αντιμισθία τους για το 2025 ανέρχεται στα 7.785 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός μισθός είναι στα 4.569 ευρώ, το επίδομα παραστάσεως στα 2.191 ευρώ και το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών στα 1.025 ευρώ.

Τίποτα δεν τελείωσε με τις πολλαπλές συντάξεις

Η συζήτηση που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα για τις πολλαπλές συντάξεις σίγουρα διόρθωσε κάποιες στρεβλώσεις, όμως δεν έλυσε το ζήτημα.

Από τη μια οι νέες ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τους υφιστάμενους αξιωματούχους και βουλευτές και από την άλλη με τις τελευταίες αλλαγές έχουν εξαιρεθεί ακόμη και μελλοντικοί αξιωματούχοι . Την ίδια ώρα, έστω και αν οι νόμοι υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο οι νέες αποφάσεις να κριθούν αντισυνταγματικές σε περίπτωση που κάποιος επηρεαζόμενος προσφύγει στο δικαστήριο.