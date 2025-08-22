Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, με γραπτή δήλωσή του κατηγόρησε το Υπουργείο Ενέργειας για καθυστερήσεις στη συμμετοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή έπρεπε να είχε διασφαλιστεί ήδη από τη Μεταβατική Ρύθμιση, βάσει απόφασης της ΡΑΕΚ (77/2023). Ωστόσο, ούτε κατά την έναρξη της ΑΑΗ θα είναι έτοιμοι οι κανονισμοί ώστε να αγοράζεται ενέργεια από αυτόνομους σταθμούς αποθήκευσης. Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι αντί της πλήρους λειτουργίας της αγοράς, προωθείται νέα μεταβατική περίοδος, χωρίς να έχουν ληφθεί οι απόψεις της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Στη δήλωση σημειώνεται ότι έχουν παραχωρηθεί από τη ΡΑΕΚ άδειες για σταθμούς αποθήκευσης συνολικής δυναμικότητας 2.500 MWh και για υβριδικά συστήματα 2.100 MWh, ενώ έξι επενδυτές αναμένουν τελικούς όρους σύνδεσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διασφάλιση ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς ηλεκτρισμού, ώστε να επωφεληθούν οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνει δε πως ανεπίτρεπτα και αντιδεοντολογικά κάποιοι επιχειρούν να ταυτίσουν τις επικρίσεις και απόψεις με την εξυπηρέτηση συμφερόντων ιδιωτικών επιχειρήσεων γιατί αυτές επηρεάζουν τα συμφέροντα κάποιων άλλων φορέων, έστω και αν αυτά δεν εξυπηρετούν την λειτουργία της ΑΑΗ.

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ, ΕΜΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΜΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΑΗ

Έχουν εγκλωβίσει την αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης με την απραξία τους και σπεύδουν λίγο πριν την λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) να τροποποιήσουν τους Κανόνες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης, έστω και αν δεν είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν την αγορά των υπηρεσιών Αποθήκευσης από ΑΠΕ. Παρόλο ότι η συμμετοχή των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας θα έπρεπε να είχε διασφαλιστεί κατά την λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την Απόφαση της ΡΑΕΚ με αρ. 77/2023 ημερομηνίας 10/3/2023, δυστυχώς μετά την παρέλευση 2 ½ χρόνων και αντίστοιχων χρόνων υπουργίας Γιώργου Παπαναστασίου, δεν θα είναι έτοιμοι ούτε κατά την λειτουργία της ΑΑΗ την 1/10/2025 να διασφαλίσουν την αγορά ενέργειας από τους αυτόνομους σταθμούς/ εγκαταστάσεις Αποθήκευσης.

Αντί της λειτουργίας μιας ολοκληρωμένης ΑΑΗ, επιχειρούν να εισαγάγουν νέα μεταβατική περίοδο στην ΑΑΗ, χωρίς να εξασφαλίσουν τις απόψεις της ΕΠΑ κατά τρόπο που ενισχύει την ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Αντί η αγορά να λειτουργήσει από την πρώτη ημέρα, για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν, θέλουν τους σταθμούς αποθήκευσης να μπορούν να λειτουργούν στην χονδρεμπορική αγορά μετά την παρέλευση της μεταβατικής περιόδου. Κατά τα άλλα και μόνο επιλεκτικά, επικρίνονται οι αναφορές σε ώριμα έργα για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τελικοί όροι σύνδεσης, όταν δεν είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν το καθεστώς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και κυρίως αν θα μπορούν και σε ποιο βαθμό να πωλούν την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια.



Οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς αποθήκευσης που έχουν εκδοθεί πριν από τέσσερα χρόνια βασίζονται στις αρχές της ανταγωνιστικής αγοράς, βάσει των οποίων οι επενδυτές υπέβαλαν αίτηση για τους σταθμούς αποθήκευσης, όμως με τις επιχειρούμενες τροποποιήσεις στοχεύουν να εισαγάγουν περιορισμούς στη λειτουργία τους όπως ο καθορισμός μεταβατικής περιόδου και ο περιορισμός ότι οι σταθμοί δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εφεδρείας και δεν θα συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης, με τις οποίες εισάγονται άνισοι όροι για ισοδύναμες συναλλαγές στην ΑΑΗ και όφειλαν να αποταθούν στην ΕΠΑ όπως ορίζεται στο Νόμο.



Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς, μέσω της οποίας αναμένεται να προσφερθούν στους οικιακούς καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να είναι έγνοια όλων των θεσμών και ειδικότερα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, και ως Πρόεδρος, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής έχουμε προχωρήσει στην λήψη διαφόρων μέτρων και πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Γι’ αυτό ανεπίτρεπτα και αντιδεοντολογικά κάποιοι επιχειρούν να ταυτίσουν τις επικρίσεις και απόψεις με την εξυπηρέτηση συμφερόντων ιδιωτικών επιχειρήσεων γιατί αυτές επηρεάζουν τα συμφέροντα κάποιων άλλων φορέων, έστω και αν αυτά δεν εξυπηρετούν την λειτουργία της ΑΑΗ.



Με τις αναφορές μου σε ώριμα έργα αποθήκευσης για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τελικών όρων σύνδεσης αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν προχωρημένα έργα εγκαταστάσεων αποθήκευσης τα οποία είναι ώριμα να αναπτυχθούν αφού κατέχουν όλες τις αναγκαίες άδειες κατασκευής τους. Η ωριμότητα ενός έργου προσδιορίζεται από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την δυνατότητα κατασκευής του, ενώ οι τελικοί όροι σύνδεσης με την λειτουργία του, γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατό αφού οι αρμόδιοι δεν είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή την πώληση της ενέργειας που θα αποθηκεύεται κατά την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.



Ο ΔΣΜΚ με ανακοίνωση του επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών να αναπτύξουν σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, μάλιστα έξι από αυτούς αναμένουν την έκδοση τελικών όρων σύνδεσης (τα δύο από τους οκτώ σταθμούς είναι έργα της ΑΗΚ), ενώ τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν παραχωρηθεί από την ΡΑΕΚ άδειες για αυτόνομους σταθμούς αποθήκευσης με δυναμικότητα παραγωγής 2,500 MWh και για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης για πρόσθετες 2,100 MWh. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία για το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να επενδύσουν δικά τους χρήματα και όχι χρήματα του δημοσίου η από επιδοτήσεις, για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης, και εκείνο που επικρίνονται οι αρμόδιοι είναι στην αποτυχία τους να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να πωλούν την αποθηκευμένη ενέργεια κατά την λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν μια ασφαλή αγορά ηλεκτρισμού που θα λειτουργεί με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής έχω μοναδικό στόχο την εφαρμογή της την διασφάλιση της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού βάσει των αρχών του ανταγωνισμού όπως αυτοί καθορίζονται στη νομοθεσία μας, ανεξαρτήτως από τις απόψεις όσων επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα ορισμένων από τους συμμετέχοντες στην αγορά.



Δρ. Κυριάκος Χατζηγιάννης

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής