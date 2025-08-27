Η στρατηγική της κυβέρνησης για επαναπατρισμό ταλέντων πήρε σάρκα και οστά με τη λειτουργία της ανανεωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Minds in Cyprus», μέσω της οποίας, ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να λάβουν ενημέρωση, όχι μόνο για τα κίνητρα, αλλά και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την επανεγκατάσταση τους στην Κύπρο. Μάλιστα, με στόχο την προσέλκυση η κυβέρνηση προωθεί έναν νέο θεσμό, με την στρατολόγηση Κυπρίων του εξωτερικού, που θα λειτουργούν ως «πρεσβευτές» του κυπριακού επιχειρείν.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε ότι η εν λόγω πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία, χαρακτηρίζοντας την ως γέφυρα με τους Κύπριους του εξωτερικού και όχι τυχαία. Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία «Opportunities for Talent» του Υπουργείου Εργασίας, και μπορούν να βλέπουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για επαγγελματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της Πύλης Ενημέρωσης (Information Hub), που παρέχει χρήσιμα στοιχεία σε όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους.

Θαβοηθήσουν απόδημοι του επιχειρείν

Με μια απλή περιήγηση στην πλατφόρμα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται για μια ιστοσελίδα που όχι απλά παρέχει πληροφόρηση, αλλά αναλύει βήμα προς βήμα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την επιστροφή των κυπριακών ταλέντων στο νησί.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα κάποια κίνητρα για επαναπατρισμό των ταλέντων, ωστόσο, όπως φαίνεται από το σχέδιο δράσης που περιγράφεται στην ιστοσελίδα, αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε φορολογικά μέτρα, αλλά σε διάφορους τομείς που αφορούν την μετεγκατάσταση των ενδιαφερομένων.

Ουσιαστικά, η στρατηγική χωρίζεται σε διαφορετικούς πυλώνες που ξεκινούν από την προσφορά φορολογικών και άλλων κινήτρων και φτάνουν μέχρι τις εκστρατείες ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα:

>>Ενίσχυση και Διεύρυνση φορολογικού κινήτρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24/4/2025 ενέκρινε νομοσχέδιο για διεύρυνση και επέκταση του υφιστάμενου φορολογικού κινήτρου για προσέλκυση απόδημων επαγγελματιών, με τη ψήφιση του να εκκρεμεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν είναι τα εξής:

-Αύξηση του ποσοστού της φορολογικής απαλλαγής από 20% σε 25% της αμοιβής από εργοδότηση

-Αυξάνεται το ανώτατο ποσό φορολογικής απαλλαγής από €8.550 σε €25.000

-Μειώνεται ο προαπαιτούμενος χρόνος εκτός της Δημοκρατίας για λήψη της απαλλαγής από 15 έτη σε 7 έτη (μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του ατόμου).

-Παρέχεται ευελιξία στο κριτήριο της απασχόλησης εκτός της Δημοκρατίας, από 3 συνεχόμενα έτη που απαιτούντο εκτός της Δημοκρατίας, ώστε να εφαρμόζεται για τουλάχιστον 36 μήνες κατά τα τελευταία 5 έτη

-Η απαλλαγή θα συνεχίζεται έστω και αν το άτομο αλλάξει εργοδότη

>> Εκστρατεία ενημέρωσης για επιστροφή

Αρμόδιοι φορείς θα είναι η Προεδρία, ο Invest Cyprus και το υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι θα έχουν υπό την ευθύνη και την εποπτεία τους την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε πόλεις με μεγάλη κυπριακή διασπορά και οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δραστηριότητες ενημέρωσης και ημέρες καριέρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την περιγραφή, η κύρια δράση αυτής της ενότητας θα αφορά την καθιέρωση θεσμού «Πρεσβευτών του Επιχειρείν», ο οποίος προβλέπει την επιλογή διακεκριμένων νέων Κυπρίων της διασποράς στον τομέα των επιχειρήσεων από ειδικό κατάλογο του Υπουργείου, με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία και η προβολή των τομέων στους οποίους εργάζονται, με αναφορά την Κύπρο.

Σε όλα τα πιο πάνω έρχεται να προστεθεί η λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας η οποία, αποτελεί ουσιαστικά ένα πρακτικό οδηγό επαναπατρισμού με συγκεντρωμένες πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και άλλες βασικές κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, πέραν όλων των άλλων, θα παρέχεται και online υποστήριξη σε ερωτήματα Κυπρίων του εξωτερικού, μέσα από οργανωμένη συνεργασία με σημεία επαφής σε βασικές κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Εκλογών, το Τμήμα Μετανάστευσης και άλλες συναρμόδιες αρχές.

>> Στήριξη οικογενειακής επανένταξης

Γίνονται ήδη ενέργειες από το Αρχείο Πληθυσμού και Εκλογών για ταχύτερη απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από συζύγους, συμβίους / συμβίες με σύναψη πολιτικής συμβίωσης επαναπατρισθέντων.

Επίσης, αρχές του 2026, θα διευκολυνθούν για πρόσβαση στα στεγαστικά σχέδια του υπουργείου Εσωτερικών μέσω αφαίρεσης της απαίτησης για συμπλήρωση 2 ετών μόνιμης διαμονής στην Κύπρο μετά τον επαναπατρισμό για να είναι δικαιούχοι, ώστε να καθίστανται δικαιούχοι άμεσα με την επιστροφή τους.

Επιπλέον, ήδη προωθούνται η επίσπευση διαδικασίες εγγραφής των επαγγελματιών υγείας στα οικεία συμβούλια εγγραφής, η ταχύτερη αναγνώριση τίτλων ειδικότητας από χώρες της ΕΕ, ενώ εξετάζεται η τροποποίηση της νομοθεσίας για την αναγνώριση πτυχίων ιατρικών ειδικοτήτων από τρίτες χώρες.

Για διευκόλυνση του επαναπατρισμού έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες για παροχή δωρεάν ή επιχορηγημένης εκπαίδευσης γλώσσας για διευκόλυνση ενσωμάτωσης συμβίων και παιδιών, όπως επίσης και για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για προσαρμογή στο κυπριακό γίγνεσθαι και στην επιχείρηση.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά τα τέκνα των επαναπατρισθέντων που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει διευρυνθεί το σχέδιο επιχορήγησης διδάκτρων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αύξηση της υφιστάμενης ετήσιας χορηγίας από €768 σε €1.000, καθώς και αναθεώρηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας, με μείωση της απαίτησης για συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό από 10 σε 7 έτη, ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων θα παραμείνει στους 150 μαθητές κάθε έτος.

Ζήτηση και προσφορά εργασίας μέσω της πλατφόρμας

Στην πλατφόρμα υπάρχει και σχετικό ερωτηματολόγιο / αίτηση, μέσω της οποίας Κύπριοι του εξωτερικού μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εργασία στο νησί. Όπως σημειώνεται, οι πληροφορίες που θα συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους, θα βοηθήσουν τις αρχές να συλλέξουν στοιχεία ώστε να συνδέσουν αυτά τα άτομα με σχετικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Μεταξύ άλλων, στο ερωτηματολόγιο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τον τομέα και τον κλάδο ενδιαφέροντος τους τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την εμπειρία τους.

Την ίδια ώρα, ανάλογη αίτηση / ερωτηματολόγιο, υπάρχει και για εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να καταχωρήσουν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, καταγράφοντας τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν, συμπληρώνοντας, πως αυτή η καταγραφή θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διασύνδεση με κατάλληλους υποψηφίους.