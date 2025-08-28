Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) για τον Ιούλιο 2025, στο πλαίσιο της έκδοσης Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2025.

Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή μείωση €154,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €654,7 εκατ. τον Ιούνιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,5% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα, με το συνολικό υπόλοιπο να ανέρχεται σε €56,6 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν κατά €89,7 εκατ.. Ειδικότερα:

οι καταθέσεις νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €62,6 εκατ. ,

αυξήθηκαν κατά , οι καταθέσεις μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ενισχύθηκαν κατά €105,3 εκατ. ,

ενισχύθηκαν κατά , οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων μειώθηκαν συνολικά κατά €257,6 εκατ.

Στα δάνεια, σημειώθηκε καθαρή αύξηση €74,9 εκατ. τον Ιούλιο, έναντι €672,3 εκατ. τον Ιούνιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 7,2%, από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων διαμορφώθηκε σε €26,5 δισ.

Για τους κατοίκους Κύπρου, τα δάνεια κατέγραψαν μείωση €42,7 εκατ.. Αναλυτικά: