Το πλουσιότερο 1% των ανθρώπων στον κόσμο κατέχει πλέον περισσότερο πλούτο από ό,τι η συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού μαζί.

Για να διερευνήσει πώς έχει μεταβληθεί η κατανομή του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 10%, η ομάδα της ιστοσελίδας BestBrokers συγκέντρωσε δεδομένα από την ανοιχτού κώδικα World Inequality Database, καλύπτοντας 217 χώρες. Το σύνολο δεδομένων μετρά το μερίδιο του εθνικού πλούτου, που περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, και ελέγχεται από τους πλουσιότερους ανθρώπους της κοινωνίας.

Στην έκθεση με θέμα «ανισότητα πλούτου στον 21ο αιώνα: χώρες όπου οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι από το 2000», που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι η Κίνα έχει βιώσει την πιο δραματική αύξηση στη συγκέντρωση πλούτου μεταξύ του πλουσιότερου 10% της. Το μερίδιο στον συνολικό πλούτο της χώρας αυξήθηκε από 48,3% το 2000 σε 68% το 2023, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων. Εν τω μεταξύ, η Νότια Αφρική έχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, με το πλουσιότερο 10% να κατέχει περίπου το 85,8% του συνολικού πλούτου της χώρας.

Οι αναλυτές της έκθεσης σημειώνουν ότι η Κύπρος κατέγραψε μία από τις πιο απότομες αυξήσεις στη συγκέντρωση πλούτου στην Ευρώπη, με το μερίδιο του εθνικού πλούτου που κατείχε το 10% των εισοδηματιών να αυξάνεται κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, από 50,7% το 2000 σε 66,7% το 2023. Όπως καταγράφεται στην έκθεση «μεταξύ 2007 και 2020, το πρόγραμμα «χρυσό διαβατήριο» της χώρας προσέλκυσε πλούσιους ξένους επενδυτές και αύξησε τις τιμές των ακινήτων.

Στην Κύπρο, το μερίδιο πλούτου των υπερπλούσιων αυξήθηκε από 12,8% σε 33,3% μεταξύ 2000 και 2023, η μεγαλύτερη αύξηση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Η Σλοβενία, η οποία είχε τη χαμηλότερη ανισότητα στις αρχές του αιώνα (το πλουσιότερο 1% κατείχε 12,1%), σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση πλούτου, με τους υπερπλούσιους να κατέχουν το 23,1% του πλούτου έως το 2023. Στην Ασία, η Κίνα και η Ινδία έχουν βιώσει παρόμοιες απότομες αυξήσεις.